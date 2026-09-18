HAOS NA GRANICAMA: Šta putnici iz Srbije moraju da urade pre puta
U EVROPSKOM sistemu ulaska i izlaska (EES– Entry/Exit System) do septembra ove godine registrovano je oko 200 miliona putnika, dok je približno 70.000 osoba sprečeno da uđe u šengenski prostor zbog viznih prekršaja ili falsifikovanih dokumenata, objavila je danas Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije (YUTA).
Među razlozima za odbijanje ulaska navode se neposedovanje potrebne vize, prekoračenje dozvoljenog boravka i falsifikovana putna dokumenta.
Biometrijska provera bila je od pomoći i u otkrivanju slučajeva korišćenja različitih pasoša od iste osobe.
Avio kompanije posebno šalju upozorenja
Prema pisanju Gardijana, problemi i uska grla, gde su zabeležena duža čekanja i poteškoće u obradi putnika, su se javljala na svega 12 aerodroma od ukupno 1.500 graničnih tačaka.
Avio-kompanije su upozoravale na duge redove i rizik od propuštanja povezanih letova.
Međunarodno udruženje vazdušnog saobraćaja (IATA) u julu je zatražilo potpuno obustavljanje sistema, navodeći da putnici zbog novih kontrola propuštaju konekcije u Španiji, Italiji, Grčkoj i Belgiji.
Rajaner je upozorio na „haos u redovima“ na aerodromima, uključujući Malagu i Palma de Majorku.
Početkom septembra, devet država zatražilo je dodatno vreme za potpunu primenu biometrijskih kontrola, među njima Francuska, Nemačka, Grčka, Italija, Portugal, Belgija, Holandija, Malta i Švajcarska.
Kako je navedeno, odlaganja u devet država ne odnose se na čitavu teritoriju, već na pojedinačne granične prelaze u tim zemljama.
Aplikacija koja u najavi "rešava" probleme
Za turističku privredu ostaju važna pitanja uticaja EES-a na čekanja, organizaciju transfera, povezane letove i dinamiku turističkih aranžmana, navodi YUTA.
Za sada u navedenim podacima nema precizne procene koliko je sistem uticao na turističke dolaske i otkazivanja putovanja.
Aplikacija za prethodnu registraciju "Travel to Europe", koja putnicima omogućava da pre putovanja registruju fotografiju lica i podatke iz pasoša, uskoro bi trebalo da bude dostupna u sedam zemalja, navode izvori.
Aplikacija je sada aktivna samo u Švedskoj i Portugalu.
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