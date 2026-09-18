PLAĆANJE KARTICOM U INOSTRANSTVU: Šta kada konačan iznos koji se skine sa računa bude veći nego što ste očekivali?

PLAĆANjE karticom tokom putovanja uglavnom je jednostavno, ali postoji detalj na koji mnogi korisnici ne obraćaju dovoljno pažnje.

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Kada terminal u prodavnici, restoranu ili hotelu ponudi da račun platite u evrima, dinarima ili nekoj drugoj poznatoj valuti umesto u valuti zemlje u kojoj se nalazite, važno je dobro razmisliti pre nego što potvrdite ponuđenu opciju.

Reč je o dinamičkoj konverziji valuta, poznatoj kao DCC (Dynamic Currency Conversion). Ona omogućava da odmah vidite koliko će iznos biti u valuti koju poznajete, što na prvi pogled može izgledati praktično. Međutim, takav obračun može uključivati nepovoljniji kurs i dodatnu maržu, pa konačan iznos koji se skine sa računa može biti veći nego što ste očekivali.

Šta zapravo znači DCC?

Kod klasičnog plaćanja u inostranstvu, transakcija se obračunava u lokalnoj valuti. Konverzija se zatim vrši kroz kartičnu mrežu i banku koja je izdala karticu, u skladu sa njihovim pravilima i kursom. Kod DCC-a, međutim, trgovac ili pružalac usluge konverzije preračunava iznos pre nego što transakcija bude prosleđena.

Problem je u tome što kurs koji se tada primenjuje može sadržati dodatnu maržu. Prema podacima kompanije Visa navedenim u tekstu, razlika može biti oko tri do pet odsto. Kod manje kupovine taj iznos možda neće biti naročito primetan, ali kod većeg računa razlika može postati značajna.

Zato opcija koja korisniku omogućava da odmah vidi poznatu valutu ne mora istovremeno biti i najpovoljnija. Upravo suprotno, pogodnost jednostavnog preračunavanja može značiti da prihvatate kurs koji je manje povoljan od onog koji bi bio primenjen kada biste transakciju ostavili u lokalnoj valuti.

Koju valutu odabrati?

Najjednostavnije pravilo za putnike jeste da, kada plaćaju karticom u drugoj zemlji, izaberu lokalnu valutu. Ako ste, recimo, u zemlji evrozone, plaćanje bi trebalo izvršiti u evrima, umesto da prihvatite dodatnu konverziju koju nudi POS terminal.

Na taj način izbegavate da trgovac ili njegov pružalac usluge konverzije određuje kurs po kojem će vam biti preračunata transakcija. Umesto toga, obračun se obavlja kroz kartičnu mrežu i banku koja je izdala karticu, mada i tada treba imati u vidu da se uslovi razlikuju od banke do banke.

Zato pre odlaska na put nije loše proveriti tarifnik svoje banke. Moguće su različite naknade za korišćenje kartice u inostranstvu, a konačan trošak zavisi i od vrste kartice i načina na koji banka obračunava devizne transakcije.

Terminal može da vas zbuni

Dodatni problem predstavlja način na koji su opcije prikazane na samom terminalu. Korisnik ponekad prvo vidi iznos u lokalnoj valuti, a zatim dobije ponudu da ga odmah preračuna u valutu koju poznaje. Na ekranu se mogu pojaviti opcije poput prihvatanja ili odbijanja konverzije, a njihovo značenje nije uvek odmah jasno.

Zbog toga nije dovoljno samo brzo pritisnuti dugme za potvrdu. Potrebno je pročitati šta tačno terminal nudi i proveriti da li prihvatate lokalnu valutu ili DCC. Ako želite da izbegnete dinamičku konverziju, treba odbiti ponuđeni obračun u vašoj matičnoj ili drugoj poznatoj valuti.

Posebnu pažnju treba obratiti na situacije kada ste u žurbi. Na aerodromima, u hotelima, restoranima i prodavnicama sa velikim brojem stranih turista ovakva opcija može se pojaviti kao deo standardnog postupka plaćanja. Korisniku tada može delovati kao da je konverzija samo informativna ili čak obavezna, iako je zapravo reč o izboru načina obračuna.

Razlika se najviše vidi kod većih računa

Dodatni trošak od nekoliko procenata možda nije naročito primetan kada plaćate kafu ili manju kupovinu. Situacija je drugačija kada se radi o hotelskom računu, većoj kupovini, iznajmljivanju automobila ili drugim skupljim uslugama. Tada nepovoljniji kurs može napraviti razliku koja više nije zanemarljiva.

DCC se ne koristi samo u evropskim turističkim destinacijama. Putnici mogu naići na ovu opciju u različitim delovima sveta, posebno na mestima gde se često posluje sa stranim gostima. Zbog toga je korisno zapamtiti pravilo pre svakog putovanja, bez obzira na zemlju u koju odlazite.

Ako terminal ponudi izbor između lokalne valute i konverzije u valutu koju poznajete, lokalna valuta je opcija koju treba pažljivo razmotriti kao izbor za obračun. Tako izbegavate da nepažnjom prihvatite dodatnu konverziju i kurs koji može povećati cenu vaše kupovine, piše Telegraf.

(Telegraf)