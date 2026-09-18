"AJDE GOSN PROFESORE OLADI MALO" Grbović udario na Lompara: Ni meni nije baš sve po volji, pa ne plačem po televizijama

POLEMIKA oko profesora Mila Lompara i njegovog odnosa prema takozvanoj Studentskoj listi dobila je novi nastavak pošto mu je predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović uputio oštru i podrugljivu poruku.

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Do sukoba je došlo neposredno nakon što je Lompar javno otvorio pitanje uloge bivšeg predsednika Demokratske stranke Bojana Pajtića u formiranju liste, ali i razloga zbog kojih se njegovo ime na njoj nije našlo.

Grbović je na društvenim mrežama, uz fotografiju Lompara i tekst portala Nova.rs, napisao:

– Ajde, gos’n profesore, oladi malo. Ni meni nije baš sve po volji, mnogo toga bih radio drugačije, ali ne idem po televizijama da kukam i plačem. Ovo su najvažniji izbori u ovom veku i, ako ništa, bar nas poštedi prenemaganja.

Lompar otvorio pitanje Pajtićevog uticaja

Grbovićeva reakcija usledila je pošto je Lompar javno govorio o svom izostanku sa Studentske liste i izrazio sumnju da je na odluke o njenom sastavu uticao Bojan Pajtić.

Lompar je naveo da veruje da je Pajtić imao uticaj na ljude koji su odlučivali o kandidatima, ocenjujući da su pojedini članovi liste povezani sa bivšim predsednikom Demokratske stranke. Otvorio je i pitanje mogućeg uticaja iz inostranstva, posebno pominjući nemački politički faktor.

Profesor je govorio i o informacijama prema kojima su predstavnici iz Novog Pazara bili protiv njegovog ulaska na listu, navodno zbog njegovih nacionalnih stavova. Time je praktično ukazao na duboke ideološke sukobe unutar krugova koji su učestvovali u izboru kandidata.

Ipak, njegova poruka da će ostati opozicija čak i ukoliko Studentska lista pobedi dodatno je otvorila pitanje njegovog stvarnog odnosa prema toj političkoj opciji.

Od prividnog jedinstva do javnih prozivki

Dok javno pokušavaju da ostave utisak jedinstva i uvere građane da su na istoj strani, unutar blokaderskog tabora očigledno traje borba za uticaj, mesta na listi i političku prevlast.

Lomparove tvrdnje o Pajtićevom uticaju i mogućem mešanju drugih centara moći, kao i Grbovićev podrugljiv odgovor, pokazale su da su sukobi izašli iz zatvorenih krugova i preselili se u javnost.

Umesto odgovora na pitanje ko je sastavljao listu, po kojim kriterijumima su kandidati birani i ko je imao pravo veta, usledile su međusobne optužbe, prozivke i pokušaji da se nezadovoljni pojedinci ućutkaju.

Svađe oko ideologije i kontrole nad listom dodatno potvrđuju da među akterima okupljenim oko nje ne postoji saglasnost ni o ljudima, ni o programu, ni o načinu vođenja politike.

Kada se blokaderski tabor međusobno obračunava i pre samih izbora, građanima Srbije postaje jasno da se iza javno proklamovanog jedinstva kriju duboke podele i borba za politički uticaj.