RUSIJA zahteva da Velika Britanija odustane od svoje politike eskalacije i zadržava pravo da preduzme neophodne uzvratne mere u okviru prava na samoodbranu, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Svaki britanski vojni objekti u Ukrajini koji se koriste za napade na rusku teritoriju predstavljaju legitimnu metu - navodi se u saopštenju.

Međutim, odgovornost za svaki "dalji nepovoljan razvoj događaja" leži na Londonu, upozorilo je ministarstvo.

Britanska otpravnica poslova Dejni Dolakija u Moskvi pozvana je u rusko Ministarstvo spoljnih poslova, gde joj je izražen snažan protest zbog povećavanja obima isporuka dronova Kijevu.

- Tokom demarša, istaknuto je da je izrazito konfrontacioni stav Ujedinjenog Kraljevstva u ukrajinskom pitanju jasno usmeren na produžavanje i eskalaciju oružanog sukoba svim neophodnim sredstvima i samo odlaže izglede za političko rešenje. Naglašeno je da London masovnim snabdevanjem ofanzivnim oružjem dugog dometa stavlja sebe u poziciju saučesnika u krvavim zločinima kijevskog režima, koji se mogu okarakterisati samo kao terorizam i ratni zločini - saopštilo je ministarstvo.

Osim toga, britanskoj strani je predstavljen spisak međunarodnih obaveza koje krši svojom podrškom Kijevu.

- Razjašnjeni su kompleksni rizici povezani sa britanskim destruktivnim postupcima, kao i uzaludnost njihovih napora u uslovima superiornosti Oružanih snaga Ruske Federacije, koje održavaju stratešku inicijativu u zoni Specijalne vojne operacije - dodaje se.

Ruska strana zahteva od britanske da napusti liniju eskalacije koju vodi i da svoje akcije uskladi sa svojim relevantnim međunarodnim obavezama, zaključuje se u saopštenju.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO