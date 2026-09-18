KLJUČA IZMEĐU MOSKVE I LONDONA: "Britanski vojni objekti u Ukrajini su legitimna meta"
RUSIJA zahteva da Velika Britanija odustane od svoje politike eskalacije i zadržava pravo da preduzme neophodne uzvratne mere u okviru prava na samoodbranu, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
- Svaki britanski vojni objekti u Ukrajini koji se koriste za napade na rusku teritoriju predstavljaju legitimnu metu - navodi se u saopštenju.
Međutim, odgovornost za svaki "dalji nepovoljan razvoj događaja" leži na Londonu, upozorilo je ministarstvo.
Britanska otpravnica poslova Dejni Dolakija u Moskvi pozvana je u rusko Ministarstvo spoljnih poslova, gde joj je izražen snažan protest zbog povećavanja obima isporuka dronova Kijevu.
- Tokom demarša, istaknuto je da je izrazito konfrontacioni stav Ujedinjenog Kraljevstva u ukrajinskom pitanju jasno usmeren na produžavanje i eskalaciju oružanog sukoba svim neophodnim sredstvima i samo odlaže izglede za političko rešenje. Naglašeno je da London masovnim snabdevanjem ofanzivnim oružjem dugog dometa stavlja sebe u poziciju saučesnika u krvavim zločinima kijevskog režima, koji se mogu okarakterisati samo kao terorizam i ratni zločini - saopštilo je ministarstvo.
Osim toga, britanskoj strani je predstavljen spisak međunarodnih obaveza koje krši svojom podrškom Kijevu.
- Razjašnjeni su kompleksni rizici povezani sa britanskim destruktivnim postupcima, kao i uzaludnost njihovih napora u uslovima superiornosti Oružanih snaga Ruske Federacije, koje održavaju stratešku inicijativu u zoni Specijalne vojne operacije - dodaje se.
Ruska strana zahteva od britanske da napusti liniju eskalacije koju vodi i da svoje akcije uskladi sa svojim relevantnim međunarodnim obavezama, zaključuje se u saopštenju.
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