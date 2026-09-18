Umro bivši NBA košarkaš u 43. godini

Uzrok smrti još nije poznat

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Nekadašnji američki košarkaš Majkl Svitni, koji je četiri sezone proveo u NBA ligi nastupajući za Njujork Nikse i Čikago Bulse, preminuo je u 43. godini života, saopštili su njegovi bivši klubovi i Univerzitet Džordžtaun.

Svitni je preminuo u sredu u medicinskom centru „Bet Izrael“ u Njuarku, a uzrok smrti za sada nije objavljen.

Njujork Niksi su ga izabrali kao devetog pika na čuvenom draftu 2003. godine nakon izuzetne koledž karijere. Dres tima iz „Velike jabuke“ nosio je od 2003. do 2005. godine, da bi naredne dve sezone (2005–2007) proveo u Čikago Bulsima.

Tokom četvorogodišnjeg boravka u najjačoj ligi sveta odigrao je 233 utakmice (73 kao starter) uz prosek od 6,5 poena i 4,5 skokova za 15,5 minuta provedenih na parketu.

Pre dolaska u NBA, ostavio je dubok trag na prestižnom univerzitetu Džordžtaun. U poslednje dve studentske sezone beležio je prosečno dabl-dabl učinak (19 poena i 10 skokova, odnosno 22,8 poena i 10,4 skoka po meču). Svitni je i dalje jedan od najboljih igrača u istoriji ovog programa – zauzima peto mesto po broju skokova (887), sedmo po blokadama (180) i deveto po broju postignutih poena (1.750).

Nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, a radio je kao asistent na njujorškom Univerzitetu Ješiva.

Od njega se emotivnom porukom oprostio prvi trener tog tima, Eliot Stajnmec.

– Svet je danas izgubio diva. Ja sam izgubio bliskog prijatelja, a košarkaški svet omiljenu zvezdu. Majk Svitni nije bio samo prijatelj, bio je porodica. Kada vam je bio potreban, uvek je bio tu. Niste morali ni da ga pitate – poručio je Stajnmec.