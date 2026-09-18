SLAVIMO RODITELJE SVETOG JOVANA KRSTITELJA: Danas obavezno izgovorite ovu molitvu
DANAS pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik roditelja Svetog Jovana Krstitelja.
Otac Svetog Jovana Preteče, sin Varahijin, od roda Avije, poreklom je iz plemena Aronova. Bio je načalnik sveštenika iz roda Avijeva, koje je držao osmu čredu služenja u hramu u Jerusalimu. Žena mu se zvala Jelisaveta i bila je kći Sovije, sestre Svete Ane, majke Svete Bogorodice.
U vreme cara Iroda, detoubice, Zaharija je služio jednoga dana, prema svojoj čredi, u Jerusalimskom hramu. Javio mu se u oltaru anđeo Božji, od koga se Zaharija uplašio. A anđeo mu reče: Ne boj se, Zaharija.
Zatim je anđeo objavio Zahariji, da će mu žena Jelisaveta roditi sina, prema molitvama njihovim. A oni su bili oboje stari, i Zaharija i Jelisaveta. Zaharija nije mogao da veruje rečima nebeskog vesnika i posumnjao je, a anđeo mu je rekao: Ja sam Gavril što stojim pred Bogom.
Potom je Zaharija onemeo od tog časa, i nije progovorio sve dok mu se sin nije rodio, i dokle on ne napisa na daščici: Jovan mu je ime.
Docnije kada se rodio Gospod Isus i kada je Irod počeo da ubija decu Vitlejemsku, Irod je poslao ljude da nađu i sina Zaharijina i ubiju. Jer je Irod čuo sve kako se dogodilo sa Zaharijom i kako se rodio Jovan.
Videći vojnike Jelisaveta je uzela Jovana u ruke, koji je tada imao godinu i po dana i pobeže s njim od kuće. Bežali su po kamenitim i pustim mestima, a kada je videla vojnike, gde je gone, ona povika gori: „Goro Božja, primi mater s detetom!" I otvori se stena i sakri u sebi majku i dete.
Irod je bio razjaren što Jovan nije bio posečen, pa je naredio da poseku Zahariju pred oltarom, što su oni i učinili.
Krv Zaharijina prosula se po mermeru i stvrdnula se kao kamen, i ostala tako kao svedočanstvo zločina Irodova. A tamo gde se sakrila Jelisaveta sa Jovanom otvorila se pećina, i voda je protekla i palma rodna je izrasla Božjom silom. 40 dana po smrti Zaharijinoj upokojila se i blažena Jelisaveta. A mladi Jovan je ostao u pustinji, hranjen od strane anđela i čuvan Božjim Promislom do onog dana kada je trebalo da se javi na Jordanu.
MOLITVA
Obučen u svešteničke odežde, premudri, po zakonu Božijem žrtve paljenice si blagougodno prinosio, proroče Zaharije, i bio si svećnjak i svedok tajni. Znamenja blagodati u tebi si nosio, svemudri, i mačem si bio ubijen u hramu Božijem, Hristov proroče, sa Pretečom moli da se spasu duše naše.
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