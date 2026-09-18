SLAVIMO RODITELJE SVETOG JOVANA KRSTITELJA: Danas obavezno izgovorite ovu molitvu

DANAS pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik roditelja Svetog Jovana Krstitelja.

Foto: SPC Kotor

Otac Svetog Jovana Preteče, sin Varahijin, od roda Avije, poreklom je iz plemena Aronova. Bio je načalnik sveštenika iz roda Avijeva, koje je držao osmu čredu služenja u hramu u Jerusalimu. Žena mu se zvala Jelisaveta i bila je kći Sovije, sestre Svete Ane, majke Svete Bogorodice.

U vreme cara Iroda, detoubice, Zaharija je služio jednoga dana, prema svojoj čredi, u Jerusalimskom hramu. Javio mu se u oltaru anđeo Božji, od koga se Zaharija uplašio. A anđeo mu reče: Ne boj se, Zaharija.

Zatim je anđeo objavio Zahariji, da će mu žena Jelisaveta roditi sina, prema molitvama njihovim. A oni su bili oboje stari, i Zaharija i Jelisaveta. Zaharija nije mogao da veruje rečima nebeskog vesnika i posumnjao je, a anđeo mu je rekao: Ja sam Gavril što stojim pred Bogom.

Potom je Zaharija onemeo od tog časa, i nije progovorio sve dok mu se sin nije rodio, i dokle on ne napisa na daščici: Jovan mu je ime.

Docnije kada se rodio Gospod Isus i kada je Irod počeo da ubija decu Vitlejemsku, Irod je poslao ljude da nađu i sina Zaharijina i ubiju. Jer je Irod čuo sve kako se dogodilo sa Zaharijom i kako se rodio Jovan.

Videći vojnike Jelisaveta je uzela Jovana u ruke, koji je tada imao godinu i po dana i pobeže s njim od kuće. Bežali su po kamenitim i pustim mestima, a kada je videla vojnike, gde je gone, ona povika gori: „Goro Božja, primi mater s detetom!" I otvori se stena i sakri u sebi majku i dete.

Irod je bio razjaren što Jovan nije bio posečen, pa je naredio da poseku Zahariju pred oltarom, što su oni i učinili.

Krv Zaharijina prosula se po mermeru i stvrdnula se kao kamen, i ostala tako kao svedočanstvo zločina Irodova. A tamo gde se sakrila Jelisaveta sa Jovanom otvorila se pećina, i voda je protekla i palma rodna je izrasla Božjom silom. 40 dana po smrti Zaharijinoj upokojila se i blažena Jelisaveta. A mladi Jovan je ostao u pustinji, hranjen od strane anđela i čuvan Božjim Promislom do onog dana kada je trebalo da se javi na Jordanu.

MOLITVA

Obučen u svešteničke odežde, premudri, po zakonu Božijem žrtve paljenice si blagougodno prinosio, proroče Zaharije, i bio si svećnjak i svedok tajni. Znamenja blagodati u tebi si nosio, svemudri, i mačem si bio ubijen u hramu Božijem, Hristov proroče, sa Pretečom moli da se spasu duše naše.

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