PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Jutro donosi ružno vreme, a evo kakav nas dan očekuje
U NAREDNIH dva tri sata u Vojvodini, uglavnom u Sremu i Banatu, kao i na zapadu Srbije mestimično kiša i pljuskovi moguće sa grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji.
U Beogradu, na širem području grada, u narednih dva sata ponegde je moguća slaba kiša ili kratkotrajan pljusak.
Danas (18.09.) promenljivo oblačno i toplo. Na severu i zapadu Srbije ujutro i pre podne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 °S.
DO KRAJA SEDMICE TOPLO, OD PONEDELjKA PAD TEMPERATURE
Za vikend (19. i 20. 09.) promenljivo oblačno i toplo, na severu suvo, u subotu u zapadnim, centralnim i istočnim,a u nedelju u južnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalne temperature će se kretati od 26 do 31 °S.
Sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno vreme i osetno hladnije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima.
BONUS VIDEO: Kula Beograd u bojama srpske zastave povodom Dana srpskog jedinstva
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