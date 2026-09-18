SA "VEČERNJIM NOVOSTIMA" I "U STROJU": Novi, jedinstveni dokumentarni serijal video-produkcije naše kompanije (FOTO/VIDEO)
KOMPANIJA "Novosti" predstavila je juče u Domu Vojske Srbije u Beogradu svoj novi, veliki projekat - dokumentarni serijal "U stroju".
Sa ponosom naše zemlje - Vojskom Srbije (VS), njenim vojnicima i starešinama, od istorijskog nasleđa, savremene armije i pogleda u budućnost, kreiranim okom video-produkcije "Novosti", najšira javnost imaće priliku da se, od utorka, 22. septembra, upozna na televiziji Newsmax Balkans.
Premijera već od 22. septembra, na televiziji Newsmax Balkans
A snagu VS, nastalu iz ustaničkih četa, iz naroda koji se latio oružja da bi izborio svoju slobodu, njen savremeni razvoj i ljude koji je čine, kroz delove iz svih epizoda, videle su juče naše visoke zvanice - predstavnici države, vojske, crkve, naši poslovni prijatelji, menadžment i uredništvo "Novosti", kolege...
Macut, Gašić, Petrov...
Kroz ukupno 26 epizoda predstavili smo sve ono što Vojska Srbije danas i jeste - njene pripadnike, jedinice, obuku, savremeno naoružanje, vojnu tehniku, ali i tradiciju, vrednost i odgovornost koje ime Vojska Srbije sa sobom i nosi. Naša, srpska vojska, čiju su čast, zavetom na vernost otadžbini, ispisali preci.
Tokom nekoliko meseci snimanja, ekipa "Novosti" prešla je 15.000 kilometara, obišla gotovo sve jedinice VS, veliki broj vojnih ustanova i više od 50 lokacija širom Srbije. Kroz razgovore sa mnogobrojnim sagovornicima, praćenje obuke i svakodnevnog vojnog života, "U stroju" donosi priče o našoj vojsci kao snažnom i organizovanom sistemu.
- Želeli smo da Vojsku Srbije prikažemo kroz ljude koji je čine, njihov svakodnevni život, znanje, obuku i odgovornost koju nose... Da je sagledamo i kao deo istorije, identiteta i života jednog naroda - istakla je autor serijala Marija Stevanović.
- Naš serijal je raspoređen u pet tematskih celina. "Poziv" se bavi dobrovoljnim služenjem vojnog roka, Vojnom gimnazijom i vojnim obrazovnim ustanovama u okviru Univerziteta odbrane, "Tragom viteških predaka" srpskom vojnom istorijom, najznačajnijim bitkama i događajima koji su oblikovali vojno nasleđe, a "U jedinici" životom i radom u jedinicama VS, obukom, savremenim naoružanjem i vojnom tehnikom. Celina "Iza uniforme" obrađuje odnos vojske i naroda, vojske i vere, vojničku zakletvu, čast i tradiciju, a "Veza" vojnu prošlost kroz muzeje i institucije koje čuvaju istorijsko nasleđe.
"U stroju" nije samo priča o današnjoj VS već je to, kako je istakla Andrijana Nešić, glavni urednik portala "Novosti", priča o vojnoj tradiciji i istoriji zemlje koja je kroz vekove mnogo puta morala da se bori za svoju slobodu.
- Pokušali smo da spojimo prošlost i sadašnjost i da pokažemo da iza oznaka, zastava, jedinica i vojničkih običaja postoji istorija koju su stvarale generacije pre nas. Želeli smo da pokažemo i gde je Vojska Srbije danas, koliko se promenila, koliko je modernizovana i koliko je snažnija... Da zabeležimo novo naoružanje i opremu, savremene sisteme, obučenost i sposobnosti njenih pripadnika. Zato je "U stroju" za nas priča o tri vremena - o prošlosti koju ne smemo da zaboravimo, o ljudima koji danas nose uniformu i o Vojsci Srbije koja se razvija i modernizuje.
Nešićeva je posebnu zahvalnost uputila VS i Ministarstvu odbrane na čelu sa ministrom Bratislavom Gašićem, svim starešinama i pripadnicima Vojske koji su imali strpljenja za kamere video-produkcije "Novosti" i naša pitanja:
Jončić: Nadam se da će ovaj serijal pripremiti mlade za najavljen vojni rok
- Posebnu zahvalnost želim da uputim predsedniku Republike i vrhovnom komandantu VS Aleksandru Vučiću, koji je prepoznao značaj projekta. Pružena nam je mogućnost da našu ideju pretvorimo u ovaj serijal. Zahvaljujući tome, zabeležili smo kadrove za koje, verujem da će jednog dana imati i istorijsku vrednost, verujem da će neki od kadrova vremenom postati i svedočanstvo jednog perioda u razvoju VS.
Od vojničkog pasulja
- IDEJA o ovom serijalu rodila se, možda pomalo neobično, tokom jednog razgovora u kojem je glavna tema bio čuveni vojnički pasulj - otkrila je Nešićeva. - Od te, naizgled jednostavne teme, došli smo do mnogo veće ideje i želje da Vojsci Srbije priđemo iz neposredne blizine.
Serijal "U stroju" otvara i teme koje često ostaju daleko od očiju javnosti, a to su obrazovanje i školovanje, vojni orkestri, razvoj uniforme kroz vreme, vojničke zakletve...
Urednik dokumentarnog programa News Max Balkans televizije Petar Jončić ukazao je na važnost vojske u domaćoj kinematografiji i medijima:
- Kroz drugu godinu saradnje sa "Večernjim novostima" sada imamo sjajan serijal koji je posvećen vojsci. Vojska je oduvek bila važna, a ovakvim projektima se animiraju i pripremaju budući vojnici, od onog naizled banalnog - "kako ustajati rano". Međutim, to je osnova koja se tu uči i nauči. Nadam se da će ovaj serijal pripremiti mlade ljude za najavljen vojni rok.
Vojska Srbije, i uz serijal "U stroju", kao svedočanstvo i zalog za budućnost.
Na TV utorkom, pa nedeljom
DOKUMENTARNI serijal "U stroju" počinje da se emituje 22. septembra, utorkom u 20.10, na televiziji Newsmax Balkans. Reprizno emitovanje predviđeno je nedeljom od 21.30.
Milorad Vučelić: Tradicija
SERIJA "U stroju" zaslužuje pažnju jer je utemeljena na istoriji i tradiciji. Ovo nije prikazivanje samo vojne tehnike, već i veličanstvene istorije srpske vojske. Nadam se da će ovi kadrovi biti upotpunjeni i služenjem vojnog roka.
Viteški preci
POSEBNO mesto u serijalu zauzima celina "Tragom viteških predaka", kroz koju se autorska ekipa vraća najznačajnijim događajima srpske vojne istorije - od Velbužda, preko ustanaka i ratova za oslobođenje Srbije, velikih bitaka Prvog i Drugog svetskog rata, sve do NATO agresije.
Protojerej stavrofor Marko Mitić: Stub
- OVAJ izuzetan, višeslojni format obuhvata u pravom smislu reči - stub države. Nedavno sam čitao zbog čega smo mi Srbi ratnička nacija, uvek smo živeli na granicama carstva, a na granici je uvek neki sukob. Drago mi je i kada vidim i žene kao pripadnike vojske.
Igor Isailović: Disciplina
OVO je najbolji trenutak za serijal "Novosti", zato što je svet na granici svetskog sukoba. A, narod se tada seti svoje vojske i svojih heroja. Vojska Srbije, pored ostalog, govori i o tome šta znači gvozdena disciplina.
Tokom nekoliko meseci snimanja, naša ekipa prešla je čak 15.000 kilometara
Vladan Petrov: Ponos
ZA čoveka koji je bio desetar i najbolji u klasi PVO u subotičkoj kasarni "Kosta Nađ" ovakav dokumentarni film ne može da podstakne zaintrigiranost, već samo osećanje ponosa i dostojanstva zato što pripadam srpskom narodu, koji je imao, ima i tek će imati ovakvu vojsku.
Aleksandra Krstić: Ljudskost
Serijal ima ljudski pristup i, verujem, približiće vojsku i služenje vojnog roka običnim ljudima koji sada imaju priliku da vide deo realne priče ljubavi prema svojoj zemlji, istakla je Krstićeva.
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