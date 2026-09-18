Društvo

VAŽAN APEL GRAĐANIMA SRBIJE: Rezerve krvi su na minimalnom nivou

Танјуг

18. 09. 2026. u 10:13

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IZ Instituta za transfuziju krvi (ITK) Srbije danas je upućen apel svim građanima da daju krv, jer ni septembar, ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene.

ВАЖАН АПЕЛ ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ: Резерве крви су на минималном нивоу

Foto: Printskrin Tanjug VIDEO

- Institut za transfuziju krvi Srbije ima rezerve krvi za jedan dan, trenutno su na minimalnom nivou i potrebne su sve krvne grupe, ali posebno A i 0 i pozitivna i negativna - rekla je za Tanjug Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.

Prema njenim rečima, Institut bi svakog dana trebalo da prikupi 300 jedinica krvi, odnosno na nedeljnom nivou 1.500 jedinica.

- Rezerve krvi se nalaze možda na najnižem nivou od početka leta jer takvih nedelja nije bilo dugo, mesecima unazad. Prethodna dva dana je prikupljeno preko 300 jedinica krvi - rekla je Knežević.

Ona je ukazala da je važno da svi shvate ozbiljno poziv, jer zdravstveni sistem ne može da funkcioniše ako nema dovoljno krvi.

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