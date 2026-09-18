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PALE JOŠ DVE NEPROBOJNE TVRĐAVE: Ruski "tornado" ih pretvorio u ruševine, dronovi počistili ostalo

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18. 09. 2026. u 12:45

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RUSKO Ministarstvo odbrane objavilo je snimke ruskih jedinica u borbenim dejstvima tokom zauzimanja Veroljubovke i Zolotog Kolodeza u DNR.

ПАЛЕ ЈОШ ДВЕ НЕПРОБОЈНЕ ТВРЂАВЕ: Руски торнадо их претворио у рушевине, дронови почистили остало

MOD Rusije

U borbama su učestvovale jurišne grupe, artiljerija, avijacija i posade dronova.

Prema navodima Ministarstva, Veroljubovku su zauzele jedinice 70. motorizovane streljačke divizije Južne grupe snaga. Pre juriša, ruske trupe su izvršile izviđanje, nakon čega su artiljerija i jurišni dronovi napali odbrambene utvrđenja Oružanih snaga Ukrajine. Zatim su u selo ušle jurišne grupe.

Naselje Zolotoj Kolodez, u pravcu Dobropolja, zauzele su trupe 35. zasebne gardijske motorizovane streljačke brigade grupe snaga „Centar”. Za pripremu napredovanja jurišnih jedinica korišćeni su avijacija, artiljerija, višecevni raketni sistemi „Tornado-S” i bespilotne letelice.

Prema podacima Ministarstva odbrane, udari su bili usmereni na uporišta, bunkere i vatrene položaje Oružanih snaga Ukrajine. Operateri bespilotnih letelica su istovremeno vršili izviđanje, otkrivali kamuflirane ciljeve i korigovali artiljerijsku vatru.

Nakon neutralisanja glavnih položaja, jurišne grupe su ušle u Zolotoj Kolodez. Ministarstvo odbrane je saopštilo da je zauzimanje ovog sela omogućilo ruskim jedinicama da poboljšaju svoj položaj u sektoru Dobropolja.

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