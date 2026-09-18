BOMBAŠ SAMOUBICA NAPAO DŽAMIJU TOKOM MOLITVE: U stravičnoj eksploziji stradalo najmanje 17 osoba, dok je više desetina njih povređeno (VIDEO)

U EKSPLOZIJI u džamiji u okviru policijskog štaba u Kohatu, u Pakistanu, poginulo je najmanje 17 ljudi od čega 5 policijskih službenika, a 40 ljudi je povređeno, pišu abganistanski mediji. Prema prvim informačijama, broj stradalih je bio 7, dok je 30 osoba bilo povređeno.

Foto: Printscreen/Iks/Eagle Eye

Kako navode tamošnji mediji, avganistanski bombaš samoubica napao je džamiju u okrugu Kohat u Pakistanu dok su se vernici molili tokom molitve petkom. Broj stradalih i povređenih je u rapidnom porastu.

JUST IN: 17 people were killed and 40 injured in an explosion at the police headquarter’s Mosque in Kohat, Pakistan. pic.twitter.com/bYau2zYIrg — Open Source Intel (@Osint613) September 18, 2026

Bilal Faizi, visoki zvaničnik spasilačkih službi, izjavio je da se napad dogodio u Kohatu, okrugu u provinciji koja se graniči sa Avganistanom.

- Većina povređenih bili su vernici - rekao je on, prenosi AP.

Ranjeni su prebačeni u obližnju bolnicu, gde su nadležni proglasili vanredno stanje kako bi zbrinuli veliki broj povređenih.

Lokalna policija je navela da je eksplozija bila toliko snažna da je teško oštetila obližnje prodavnice i kuće.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se da se krov džamije urušio. Spasioci i meštani su izvlačili povređene iz ruševina i prenosili ih do vozila hitne pomoći.

🚨 Afghan Suicide Bomber Targets Mosque in Pakistan’s Kohat District



An Afghan suicide bomber targeted a mosque in Kohat District, Pakistan, while worshippers were offering Friday prayers. pic.twitter.com/kIbVpMMveJ — Eagle Eye (@zarrar_11PK) September 18, 2026

- Nijedna grupa nije odmah preuzela odgovornost za napad, ali se sumnja uglavnom usmerava na pakistanske talibane, poznate kao Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) - navodi AP.

Ta grupa je odvojena od avganistanskih talibana, koji su se vratili na vlast 2021. godine, ali su sa njima u savezu.

Pakistan često optužuje Kabul da pruža utočište TTP-u i da zatvara oči pred prekograničnim napadima militanata. Vlada u Kabulu je odbacila te optužbe.