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BOMBAŠ SAMOUBICA NAPAO DŽAMIJU TOKOM MOLITVE: U stravičnoj eksploziji stradalo najmanje 17 osoba, dok je više desetina njih povređeno (VIDEO)

Ana Đokić

18. 09. 2026. u 12:39

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U EKSPLOZIJI u džamiji u okviru policijskog štaba u Kohatu, u Pakistanu, poginulo je najmanje 17 ljudi od čega 5 policijskih službenika, a 40 ljudi je povređeno, pišu abganistanski mediji. Prema prvim informačijama, broj stradalih je bio 7, dok je 30 osoba bilo povređeno.

БОМБАШ САМОУБИЦА НАПАО ЏАМИЈУ ТОКОМ МОЛИТВЕ: У стравичној експлозији страдало најмање 17 особа, док је више десетина њих повређено (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Iks/Eagle Eye

Kako navode tamošnji mediji, avganistanski bombaš samoubica napao je džamiju u okrugu Kohat u Pakistanu dok su se vernici molili tokom molitve petkom. Broj stradalih i povređenih je u rapidnom porastu.

Bilal Faizi, visoki zvaničnik spasilačkih službi, izjavio je da se napad dogodio u Kohatu, okrugu u provinciji koja se graniči sa Avganistanom.

- Većina povređenih bili su vernici - rekao je on, prenosi AP.

Ranjeni su prebačeni u obližnju bolnicu, gde su nadležni proglasili vanredno stanje kako bi zbrinuli veliki broj povređenih.

Lokalna policija je navela da je eksplozija bila toliko snažna da je teško oštetila obližnje prodavnice i kuće.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se da se krov džamije urušio. Spasioci i meštani su izvlačili povređene iz ruševina i prenosili ih do vozila hitne pomoći.

- Nijedna grupa nije odmah preuzela odgovornost za napad, ali se sumnja uglavnom usmerava na pakistanske talibane, poznate kao Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) - navodi AP.

Ta grupa je odvojena od avganistanskih talibana, koji su se vratili na vlast 2021. godine, ali su sa njima u savezu.

Pakistan često optužuje Kabul da pruža utočište TTP-u i da zatvara oči pred prekograničnim napadima militanata. Vlada u Kabulu je odbacila te optužbe.

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