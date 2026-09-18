NAPADNUTA NOVINARKA VESNA VEIZOVIĆ! ANS: Zahtevamo hitnu reakciju
ASOCIJACIJA novinara Srbije najoštrije osuđuje napad u Užicu na Vesnu Veizović, glavnu i odgovornu urednicu portala „Vaseljenska“, i zahteva hitnu reakciju policije i tužilaštva.
ANS u ovom slučaju prepoznaje nedopustiv obrazac odnosa prema novinarkama koje ne dele stavove blokadera. Uvrede, pretnje, mizoginija i nasilje nisu politička borba — to je ugrožavanje bezbednosti novinarke.
Zahtevamo da nadležni odmah ispitaju sve navode iz prijave, utvrde odgovornost i preduzmu zakonom propisane mere. Politička pripadnost nikoga ne sme štititi, a uređivačka politika medija ne sme biti izgovor za ćutanje o napadu.
ANS poziva novinarska udruženja i organizacije za zaštitu prava žena da reaguju bez dvostrukih standarda.
Vesna Veizović mora biti zaštićena. Napad mora biti rasvetljen. Odgovorni moraju da odgovaraju.
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