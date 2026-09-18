TENZIJE U PRIŠTINI NE JENJAVAJU: Pojačane mere bezbednosti pred protest veterana tzv. OVK
TAKOZVANA kosovska policija najavila je da će na protestu Organizacije veterana tzv. OVK danas u podne na trgovima u Prištini biti agažovane policijske jedinice kako bi bili garantovani red i javna bezbednost, kao i nesmetano odvijanje protesta.
U saopštenju se navodi da su nadležni službenici održali sastanak sa predstavnicima Organizacije ratnih veterana, sa ciljem koordinacije i informisanja u vezi sa organizacijom protesta i bezbednosnim merama.
Oni su pozvali učesnike da poštuju zakon i uputstva policijskih službenika, tražeći da se protest održi mirno i bez incidenata.
Učesnici najavljenog protesta su upozoreni da ne bacaju predmete ili čvrste materijale i da ne koriste maske.
Zbog kretanja demonstranata, policija je upozorila da može doći do ograničenja ili privremenog prekida saobraćaja na pojedinim putevima koji vode ka trgovima glavnog grada.
- Zbog održavanja protesta i kretanja učesnika, može doći do ograničenja ili privremenog prekida saobraćaja na pojedinim putevima koji vode ka trgovima glavnog grada, zbog čega je predviđeno i angažovanje patrolnih saobraćajnih policijskih jedinica, u slučaju potrebe za preusmeravanjem saobraćaja na alternativne puteve - navodi se u saopštenju.
Službenici će, navode, biti prisutni na terenu tokom celokupne aktivnosti, naglašavajući da bezbednost građana i nesmetano odvijanje protesta ostaju prioritet.
I sinoć je u Prištini organizovan skup građana pod sloganom „Ne u moje ime“, a organizatori su naveli da time žele da odbace i negiraju presude izrečene Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju.
Protesti zbog haških presuda počeli su u sredu, nakon što su objavljene odluke Specijalizovanih veća.
Tokom okupljanja u sredu i u noći između srede i četvrtka pojedine grupe Albanaca kamenicama i Molotovljevim koktelima gađale su zgradu Euleksa, u kojoj se nalazi i kancelarija Specijalizovanih veća, dok je kamenicama gađana i zgrada vlade privremenih institucija u Prištini.
Demonstranti su u sredu pokušali i da probiju policijski kordon i uđu u zgradu vlade.
Specijalizovana veća u Hagu osudila su u sredu bivše vođe tzv. OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina, preneo je Sputnjik.
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