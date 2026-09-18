Paunović otkrio kako se Tadić vratio u reprezentaciju: "On može da bude simbol ozdravljenja Srbije"

Imaće "orlovi" veliko pojačanje u vidu nekadašnjeg kapitena

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Veljko Paunović, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, otkrio je na konferenciji za medije kako i na koji način je "privoleo" Dušana Tadića da se vrati u tabor "orlova".

Nekadašnji kapiten nije igrao za Srbiju još od Evropskog prvenstva, i to nakon sukoba sa tadašnjim selektorom Draganom Stojkovićem, ali je u međuvremenu ipak pristao da ponovo nosi dres svoje zemlje

- Ne smatram da sam ja uspostavio nikakvu hijerarhiju, već neke slojeve, crne pojaseve, pojačavamo upravo sa Dušanom. On može da bude simbol zaceljenja i ozdravljenja Srbije, sa njegovim iskustvom, sve ono što on predstavlja za našu ekipu i javnost... Ljudi druge igrače vole i cene, ali svi pitaju Dušan Tadić, Dušan Tadić... - rekao je Paunović i dodao:

- Ja sam ranije rekao da nisam bio spreman da pričam sa njim, kada sam bio odmah sam razgovarao. Mislim da je ovo pravi momenat. I on sam je rekao da nije bio spreman. Sad smo zajednički došli do momenta da ozbiljno razgovaramo i već smo u prvom došli do cilja, a to je njegov povratak.

Podsetimo, Paunović je nešto ranije u petak objavo spisak igrača za četiri utakmice u LN.