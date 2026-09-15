Društvo

GUŽVE NA GRANICAMA: Kamioni na Batrovcima čekaju čak osam sati

T.J.

15. 09. 2026. u 07:26

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PREMA informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova, najveće zadržavanje zabeleženo je na graničnom prelazu Batrovci, gde teretna vozila na izlaz iz Srbije čekaju čak osam sati.

ГУЖВЕ НА ГРАНИЦАМА: Камиони на Батровцима чекају чак осам сати

Foto: Printskrin/Jutjub/Seb Sadie

Na prelazima Šid i Bezdan kamioni čekaju po četiri sata, dok je na Sremskoj Rači zadržavanje oko sat vremena.

Za putnička vozila trenutno nema zadržavanja na graničnim prelazima Srbije, a prema podacima Auto-moto saveza Srbije (AMSS), bez zadržavanja se prolazi i kroz naplatne stanice na auto-putevima.

(Tanjug)

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