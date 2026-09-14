PRAZNIK LJUBAVI PREMA SVOME I ZAVET PREDAKA: Srbija i RS u Banjaluci zajednički proslavile Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

DAN srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave je praznik ljubavi prema svome i svesti o ceni koju su generacije pre nas platile da bismo danas imali pravo na svoje ime, svoju veru, svoje pismo, svoju zemlju i svoju zastavu.

Foto D. Milovanović

To je danas poručio lider SNSD Milorad Dodik u svojoj kolumni za Srnu, a povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave". Dodik je naglasio da 15. septembra treba podići zastavu visoko, ne protiv bilo koga, ne da nekome pretimo, ne da od nekoga tražimo dozvolu da budemo ono što jesmo, nego zbog nas.

- Zbog onih koji su je nosili preko Kajmakčalana. Zbog onih koji su je sačuvali kada je bilo opasno pokazati je. Zbog onih koji su stvarali Republiku Srpsku. Zbog Srbije koja je danas snažna i sposobna da bude oslonac svom narodu gde god on živeo. I zbog generacija koje dolaze, kojima moramo ostaviti i Srbiju i Republiku Srpsku snažnije nego što smo ih nasledili.

Dodik u kolumni poručuje da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave nije praznik jednog datuma.

Minić: Važne tri reči ČESTITKOM se oglasio i Savo Minić, premijer Republike Srpske:

- Slobodu čuvamo, jedinstvo živimo, a pod istom trobojkom Republika Srpska i Srbija stoje zajedno i ponosno. Jedinstvo. Sloboda. Zastava. Tri reči u kojima su naša istorija, žrtva predaka i zavet generacijama koje dolaze. Pamtimo. Poštujemo. Čuvamo. Srećan Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave - poručio je Minić u objavi na društvenoj mreži "Iks".

- To je praznik svega što smo kao narod morali da preživimo da bismo danas mogli slobodno da podignemo svoju trobojku i da je niko ne sklanja, jer srpska zastava nikada nije bila samo komad platna. U njoj su naši porazi i pobede, grobovi i krštenja, crkve i ognjišta, oni koji su pod njom ginuli i deca koja će je nositi kada nas više ne bude. Kada pogledam crveno, plavo i belo, ne vidim tri boje. Vidim vekove. Vidim Kosovo. Vidim Solunski front. Vidim stradanja i ustanke. Vidim Koridor. Vidim Republiku Srpsku. Vidim narod koji je mnogo puta u istoriji ostajao bez svega, ali nikada nije pristao da ostane bez sebe. U tome i jeste veličina 15. septembra.

Podsetio je da toga dana 1918. godine srpski vojnik nije pitao ko će mu od velikih sila dati saglasnost da bude slobodan. Posle Albanije, Krfa, gladi, bolesti i smrti krenuo je kući. Imao je iznošenu uniformu, pušku, sećanje na mrtve saborce i jednu ideju koja se pokazala jačom od mnogo moćnijih carstava - da Srbija mora biti slobodna:

- I vratio se. Zato ovaj praznik nije praznik mržnje prema drugome. Nama tuđa mržnja nije potrebna da bismo znali ko smo. Menjale su se imperije. Menjale su se države. Povlačene su granice. Nastajale su i nestajale ideologije. Srpski narod je ostajao. Ostajala je svest ko smo, kojim jezikom govorimo, kojoj tradiciji pripadamo i šta za nas znači sloboda. I zato je možda upravo Drina najbolji dokaz koliko administrativne granice mogu biti nemoćne pred životom jednog naroda. Drina jeste administrativna granica. Ali ona nikada nije uspela da bude granica između brata i brata, iste krsne slave, istog jezika, istih pesama, iste crkve, istih porodičnih uspomena i istog osećaja pripadnosti. Ona nije rez na srpskom nacionalnom biću. Ona je njegova kičma.

Večni plamen u Parizu Foto: Фото Г. Чворовић POGLEDAJ GALERIJU POVODOM praznika i pod Trijumfalnom kapijom u Parizu zavijorila se srpska trobojka. Održana je svečana ceremonija tokom koje je naša ambasadorka u Francuskoj Ana Hrustanović obnovila Večni plamen na Grobu Neznanog junaka, odavši počast palima za slobodu i istorijskom savezništvu Srbije i Francuske.

- Bilo je veličanstveno. Ovo je drugi put da obeležavamo Dan zastave ispod Trijumfalne kapije i to sada već postaje tradicija. Ukazana nam je zaista posebna čast, u vreme 15 godina strateškog partnerstva, i samo nekoliko dana posle posete predsednika Vučića Parizu i susreta s predsednikom Makronom - istakla je za "Novosti" ambasadorka Hrustanović.

Dodik je podsetio da je odluka da se zajednički obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave doneta 2020. godine, a Aleksandar Vučić je i kasnije ovaj praznik opisivao kao praznik identiteta i zajedništva Srbije i Srpske.

- I tu treba biti pošten i zahvalan. Mnogo toga je kroz istoriju povezivalo Srbiju i Srbe zapadno od Drine, ali je malo perioda u novijoj istoriji u kojima su odnosi Srbije i Republike Srpske bili sadržajniji, neposredniji i prirodniji nego danas. Velika zasluga za to pripada predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. On je razumeo nešto što nije uvek bilo podrazumevano u Beogradu: "Republika Srpska nije Srbiji teret, nije neprijatna tema i nije rođak kojeg se setimo samo na praznik. Razumeo je i da administrativne granice treba poštovati, ali da one ne moraju biti zidovi". Postoje putevi. Postoje mostovi. Postoje škole, bolnice, univerziteti, kulturne ustanove, zajednički projekti, ekonomska saradnja, pomoć lokalnim zajednicama, zajednički praznici i, iznad svega, svest da sa obe strane Drine živi isti narod.

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je veliki praznik Republici Srpskoj, Srbiji i Srbima širom sveta, ma gde oni živeli:

- To je dan koji nas okuplja, dan koji pokazuje naš ponos, dan koji govori o tome koliko je važna nacionalna zastava, koliko je važna sloboda u kojoj živimo i koji govori o tome koliko je važno da ostanemo okupljeni oko onog što su naši zajednički interesi - dodala je Cvijanovićeva u objavi na društvenim mrežama.