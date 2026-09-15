U SRBIJI DANAS OBLAČNO, MESTIMIČNO S KIŠOM: Temperatura do 25 stepeni
U SRBIJI će danas na severu biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom, saopštio je RHMZ.
Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni.
Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša od 21 do 25 stepeni Celzijusa.
U Beogradu promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i lokalne pojave kratkotrajne kiše.
Posle podne suvo uz postepeno razvedravanje.
Vetar slab, severozapadni.
Najniža temperatura oko 16, a najviša oko 25 stepeni.
Narednih dana malo toplije
U Srbiji će u sredu i četvrtak pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, a u sredu i uz lokalnu pojavu jutarnje magle ili niskih oblaka.
U petak malo i umereno oblačno i dalje toplo.
Uveče i tokom noći na severu i zapadu, a za dane vikenda i početkom sledeće sedmice uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, uz promenljivu oblačnost i retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska.
Jutra će biti sveža, a maksimalna temperatura će do petka biti u intervalu od 25 do 31, a od subote malo niža.
(Tanjug)
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