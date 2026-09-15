PREDSEDNIK Aleksandar Vučić uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

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Obraćanje predsednika Vučića

- Mi smo se danas okupili da proslavimo naše uskrsnuće i našu slobodu. Ma gde trenutno živeli, u otadžbini ili rasuti širom sveta, ovaj dan nije običan dan, danas je dan kada se zaustavljamo i skidamo kape. Želeo bih da se zahvalim rukovostvu RS i predsednik Dodiku što obeležavamo ovaj dan. Ovo mi je poslednji put da držim ovakav govor na Dan srpskog jedinstva. Između Srbije i Srpske nije bilo nikakvih trzavica. Uvek smo morali da budemo jedni uz druge. Nekada smo imali blokade na Drini, pljuštale optužbe jednih na račun drugih, a srpski narod je samo gubio. Onako kako smo se dogovorili prvog dana tako smo tu reč održali do danas - kazao je Vučić.

- Ne slavimo samo vojnu pobedu, već biološki opstanak našeg naroda. RS i Srbija dogovorile su se da imaju nešto što je preko potrebno. Ovaj praznik ima svoje mesto u zvaničnim državnim kalendarima. Naša trobojka postala je zvanična zastava našeg naroda u 19. veku. Ta zastava pratila je naš narod kroz sve ratove. Leprša ona kao podsetnik da kontinuitet postoji, da se ne prekida lako. Zato vas pozivam da je danas istaknete - rekao je Vučić.

- Sestre i braćo, kulturno jedinstvo prevazilazi dnevnu politiku. Ovaj praznik je obaveza prema budućnosti, da zastavu predamo onima koji dolaze posle nas - kazao je Vučić.

- Dragi nagrađeni želim da vaš trud i životno delo nisu neprimećeni. Upućujem vam iskrenu zahvalnost za sve što ste učinili. Neka vam ova odlikovanja budu na ponos, ali i neka budu podstrek - kazao je Vučić, ističući da posebnu zahvalnost ove godine dugujemo vatrogascima.

- Čestitam svim nagrađenima, živelo jedinostvo srpskog naroda, živela srpska zastava, živela Srpska, živela Srbija - poručio je Vučić.

Dodela odlikovanja

Odlikovanje je dobio predsednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev. Pročitano je pismo zahvalnosti Tokajeva.

Odlikovanje je dobio i Petar Božović, za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima. Odlikovani su i Predrag Đaković, Veselin Vesko Grozdanić, postuhmno profesor doktor Milica Bajčetić, orden je primio suprug. Veselin Dželetović je takođe među laureatima, Svetlana Popadić, Milan Stojičić,

Himna "Bože pravde" na početku ceremonije

Ceremonija uručenja odlikovanja organizovana je u Palati Srbija.

Foto: Novosti

Svečana ceremonija počela je intoniranjem himne Srbije "Bože pravde".