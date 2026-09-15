NJEGOVE MOŠTI VEKOVIMA PRIVLAČE VERNIKE KOJI TRAŽE UTEHU: Danas slavimo Svetog mučenika Mamanta, pomolite mu se ovim rečima

SRPSKA pravslavna crkva danas slavi Svetog mučenika Mamanta.

Foto: SPC

Rodom iz Paflagonije, od hrišćanskih znamenitih roditelja, Teodota i Rufine. Roditelji njegovi behu bačeni u tamnicu za Hristovo ime.

U tamnici najpre mu umre otac; a majka mu, pošto rodi njega, i sama skonča. Tako dakle osta novorođeni mladenac u tamnici između mrtvih tela svojih roditelja. No Bog Promislitelj posla angela Svoga nekoj plemenitoj udovi Amiji, kojoj se angel na snu javi i reče, da ide u tamnicu i uzme dete k sebi. Ama izmoli od gradonačelnika dozvolu, da sahrani umrle, a dete uze u svoju kuću.

Tek kad mu se navrši 5 godina poče dete govoriti, i prva mu reč beše: mama! Zbog čega i dobi ime Mamant. U školi Mamant pokaza neobičnu bistrinu; a pošto beše kod kuće vaspitan u hrišćanskom duhu, to on ne tajaše veru svoju nego je ispovedaše pred svojim vrsnicima ismevajući idole. U vreme cara Avrelijana bi žestoko gonjenje hrišćana. Neznabošci ne šteđahu ni decu hrišćansku.

Mamantu beše 15 godina, kada bi izveden pred cara. Reče mu car, da bar samo ustima se odreče Hrista, na što mu Mamant odgovori: "ni srcem ni ustima ne ću se odreći Boga i Cara moga Isusa Hrista." Car naredi te ga tukoše, svećama pališe, i najzad vrgoše u more. No angel Božji spase ga, i odvede na goru visoku, blizu Kesarije. Tu je on živeo u samoći i molitvi. Od njegove svetosti divlji zverovi su se pitomili. Najzad i tu bude pronađen od gonitelja i ponovo na muke stavljen. Pobedivši i silu ognja i divljih zverova Mamant sveti bi proboden trozubcem od nekoga žreca idolskoga. I tako predade dušu svoju svetu Bogu, kome je veran ostao u svima mukama. Od njegovih moštiju dogodiše se mnoga iscelenja bolnih.

Molitva

Mučenik Tvoj Gospode, Mamant, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.

Verovanja i običaji vezani za Svetog Mamanta

Prema predanju, Sveti Mamant je bio dete koje je još u najranijim godinama pokazalo čvrstu veru. Njegova prva izgovorena reč bila je "Mama", zbog čega je i dobio ime. Život mu je bio ispunjen stradanjima, ali i čudesnim događajima - verovalo se da su ga čak i divlje zveri slušale dok je živeo u samoći na planini.

Narod tradicionalno na današnji praznik upućuje molitve za zdravlje dece, jer se smatra da Sveti Mamant posebno štiti najmlađe. Mnogi vernici poste i odlaze u crkvu da se pomole za mir u porodici i isceljenje bolesnih.

Takođe, u nekim krajevima postoji običaj da se na današnji dan ne započinju novi poslovi, već se vreme posveti molitvi i unutrašnjem miru.

Zaštitnik slabih i bolesnih

Sveti Mamant se u narodu poštuje kao zaštitnik slabih, bolesnih i progonjenih. Njegov život i mučenička smrt podsećaju vernike na snagu vere i istrajnosti. Mnogi i danas veruju da molitva ovom svetitelju može ublažiti bol, pomoći u teškim iskušenjima i doneti snagu za prevazilaženje životnih prepreka.

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