TOKOM NOĆI KIŠA I PLJUSKOVI Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije najviše ugroženi (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- Tokom noći pretežno oblačno ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
NAREDNIH DANA JUTRA SVEŽA, A DNEVNA TEMPERATURA U OKVIRU ILI MALO IZNAD PROSEČNIH VREDNOSTI
Sutra (15.09.) na severu Srbije promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Posle podne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 16 °S, a najviša dnevna od 21 do 25 °S.
U sredu i četvrtak pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, a u sredu i uz lokalnu pojavu jutarnje magle ili niskih oblaka.
U petak malo i umereno oblačno i dalje toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu, a za dane vikenda i početkom sledeće sedmice uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, uz promenljivu oblačnost, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.
Jutra će biti sveža, dok će maksimalna temperatura od srede do petka biti u intervalu od 25 do 31 °S, a od subote malo niža.
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