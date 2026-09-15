VOJVOĐANSKA RAVNICA KRIJE TAJNU NESTALIH: Nerasvetljena sudbina muškaraca iz Bačke kojima se poslednjih 16 godina gubi svaki trag

NI posle mesec dana nije pronađen Nenad Popović (65) iz Savinog Sela kod Vrbasa, koji je otišao od kuće biciklom 10. avgusta oko 13 časova, dok su mu supruga i sin bili na poslu - i od tada kao da je u zemlju propao.

foto Z. R.

Sin Aleksandar strahuje da možda nikad neće saznati šta se dogodilo sa njegovim ocem, jer to ne bi bio prvi misteriozni slučaj nestanka ljudi u Bačkoj.

F o t o: Privatna arhiva Momir Todorović

- Poslednji put je viđen na kameri jednog preduzeća kako gura bicikl prema Vojničkom mostu na kanalu DTD. Danima smo sa ljudima iz sela detaljno pretraživali kanal od mosta sve do susedne Kucure, kao i atar, ali nismo našli ni njega, ni bicikl. Ostala je još samo mala nada da će biti pronađen u kukuruzima za vreme berbe – kaže Aleksandar, navodeći da je otac bolovao od Alchajmerove bolesti, pa je moguće da je zbog toga negde zalutao, a porodica ne isključuje ni mogućnost da ga je neko ubio.

Na Popoviće obeshrabrujuće deluje zagonetni nestanak Momira Todorovića (54) iz Malog Iđoša, oca osmoro dece (od godinu do 17 godina), koji se bez traga izgubio 16. decembra 2025. godine, prilikom odlaska na posao u JKP „Komunalac“ u Vrbasu, gde se nije pojavio, niti ga je iko video posle 5 sati ujutro tog dana, kad ga je snimila nadzorna kamera kako prelazi ulicu.

- Drugih kamera u Malom Iđošu, nažalost, nema, pa ne znamo kuda se i kako dalje kretao. Na posao je inače išao električnim skuterom, a tog jutra je rekao supruzi da će ići autostopom. I, evo, već deveti mesec smo u agoniji jer ga nema niotkud – očajan je Momirov rođeni brat Momčilo.

Na festival bez povratka F o t o: Privatna arhiva Čak 16 godina je prošlo otkako je prijavljen nestanak Slobodana Joksovića iz Kule, koji je 10. jula 2010. (imao je tada 27 godina) pošao u Novi Sad, na „Egzit“, i više se nije vratio, niti ima saznanja da je stigao na taj festival. U međuvremenu je, čekajući bilo kakvu vest o sinu, preminuo njegov otac Rajko, a majka Julka hrabri sebe da će Slobodan jednog dana ipak da se vrati. Slobodan je u Kuli stanovao kod tetke po majci Nade Crnjanski, koja kaže da neće ni da pomisli da on nije živ.

Do danas nema nikakvih informacija ni o Jovanu Banjcu iz Čelareva kod Bačke Palanke, koji je 16. jula 2024. peške krenuo u susedni Gložan, a sin Aleksandar automobilom odmah za njim čim je komšija javio da ga je video na putu.

F o t o: Privatna arhiva Jovan Banjac

- Detaljno sam pregledao put i prošao uzduž i popreko Gložanom, ali ga nisam našao. Pošto je i Gložan, kao i Čelarevo, pokraj Dunava, pomislili smo da se namerno utopio, ali je policija pretražila reku od Bačke Palanke do Novog Sada i ništa nije uočila. Otac je tada imao 76 godina i za 10 dana je trebalo da se javi u bolnicu zbog demencije – ispričao nam je Aleksandar Banjac.

Porodici je, kaže, rečeno da će očevo telo, ako je u Dunavu, za 6 meseci isplivati pa će ga otkriti ribari ili se zaustaviti kod brane na Đerdapu, ali se ni jedno ni drugo nije desilo, niti je nađeno u kukuruzima, iako su od tada bile dve berbe.

Pre sedam godina je u svojoj osmoj deceniji nestao Vlado Tešović iz Sivca kod Kule, koji je posle smrti supruge živeo sa ćerkom, a sin je u Crnoj Gori. Ni o njemu od tada nema ni traga, ni glasa.