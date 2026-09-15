DRAMA U GRČKOJ: Prevrnuo se gliser, potraga u toku

U MORSKOM području severno od Kilinija u Grčkoj u toku je operacija potrage i spasavanja nakon prevrtanja glisera i prijave da je njegov vozač nestao.

Foto: Unsplash/Robert Gunnarsson

Operaciju koordinira Grčka obalska straža preko Jedinstvenog centra za koordinaciju potrage i spasavanja (EKSED), a u potrazi učestvuju dva plovila Obalske straže i helikopter Ratnog vazduhoplovstva, prenela je Prototema.

Za sada nisu objavljene dodatne informacije o okolnostima pod kojima se gliser prevrnuo.

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