Društvo

TO SU PRAVI STUDENTI I PRAVA ELITA: Marija Stanković jedina sa Balkana izabrana kao student-ambasador na prestižnom programu u Kopenhagenu

В. Н.

14. 09. 2026. u 11:55

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MARIJA Stanković, student medicine na Univerzitetu u Nišu, koja je na listi Aleksandar Vučić - ujedinjena Srbija, je jedina sa Balkana izabrana kao student-ambasador na prestižnom programu za interventnu radiologiju u Kopenhagenu!

ТО СУ ПРАВИ СТУДЕНТИ И ПРАВА ЕЛИТА: Марија Станковић једина са Балкана изабрана као студент-амбасадор на престижном програму у Копенхагену

Foto: Novosti

Marija je mesece provela u Pionirskom parku, kako bi se izborila za svoje pravo da studira. 

Foto: Фото: Новости

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Danas je na listi Aleksandra Vučića! Eto gde su studenti i ko je prava elita!

Foto: Novosti

- Kao jedini student ambasador iz čitave Srbije, imala sam izuzetnu čast da predstavljam našu zemlju i svoj Medicinski fakultet Niš među svega 14 odabranih studenata iz celog sveta na najvećem svetskom kongresu kardiovaskularne i interventne radiologije — CIRSE u Kopenhagenu. Poseban značaj ovog boravka u Kopenhagenu nosi prilika koju sam dobila direktno od profesorke dr Ornella Moschovaki-Zeiger — poziv na stručno usavršavanje u Atini, na Univerzitetskoj opštoj bolnici „ATTIKON”. Ovo je tek početak jedne šire priče. Sa velikim entuzijazmom najavljujem da uskoro i kod nas pokrećemo ogranak za studente, čime ćemo otvoriti vrata novim generacijama da na isti način zakorače na svetsku scenu i posete naredne CIRSE kongrese - izjavila je Marija.

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