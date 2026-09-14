DRAMA U DOMU "ZVEZDE GRANDA": Nakon pakla koji je preživeo, ovo niko nije očekivao (FOTO)
PEVAČ Aleksandar Josifovski, koji je u javnosti otvoreno govorio o svojoj najtežoj životnoj borbi, pobedi nad alkoholizmom uz pomoć mentora Đorđa Davida i lekara, ponovo je usred medijske pažnje.
Međutim, ovoga puta reč je o dramatičnim kadrovima koji su iznenadili mnoge. Naime, u najnovijem spotu za pesmu „Gore od ljubomore“ pevač se pred kamerama žestoko sukobio sa svojom lepšom polovinom.
Na sreću fanova, reč je samo o glumačkom zadatku i scenariju za novi spot. U stvarnom životu, pevač proživljava svoje najlepše dane. Nakon što je potpunosti ostavio loš život iza sebe, Aleksandar se nedavno oženio prelepom Anom sa kojom je dobio ćerkicu.
Upravo supruga Ana je glavna zvezda njegovog novog spota, gde su kroz glumu izneli burne emocije, ali i pokazali pravu strast i podršku koja ih spaja u privatnom životu.
- Pored svega što sam prošao, najveća pobeda su mi porodica i muzika. Supruga je moja najveća podrška i drago mi je što smo ovaj projekat uradili zajedno - poručuje pevač.
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