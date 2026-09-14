DRAMA U DOMU "ZVEZDE GRANDA": Nakon pakla koji je preživeo, ovo niko nije očekivao (FOTO)

PEVAČ Aleksandar Josifovski, koji je u javnosti otvoreno govorio o svojoj najtežoj životnoj borbi, pobedi nad alkoholizmom uz pomoć mentora Đorđa Davida i lekara, ponovo je usred medijske pažnje.

Foto: Privatna arhiva

Međutim, ovoga puta reč je o dramatičnim kadrovima koji su iznenadili mnoge. Naime, u najnovijem spotu za pesmu „Gore od ljubomore“ pevač se pred kamerama žestoko sukobio sa svojom lepšom polovinom. Foto: Privatna arhiva

Na sreću fanova, reč je samo o glumačkom zadatku i scenariju za novi spot. U stvarnom životu, pevač proživljava svoje najlepše dane. Nakon što je potpunosti ostavio loš život iza sebe, Aleksandar se nedavno oženio prelepom Anom sa kojom je dobio ćerkicu. Foto: Privatna arhiva

Upravo supruga Ana je glavna zvezda njegovog novog spota, gde su kroz glumu izneli burne emocije, ali i pokazali pravu strast i podršku koja ih spaja u privatnom životu.

- Pored svega što sam prošao, najveća pobeda su mi porodica i muzika. Supruga je moja najveća podrška i drago mi je što smo ovaj projekat uradili zajedno - poručuje pevač.

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