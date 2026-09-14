VUČIĆ ČESTITAO DAN ARTILJERIJE: Država ulaže značajna sredstva u modernizaciju

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, čestitao je danas svim pripadnicima roda artiljerije njihov praznik - Dan artiljerije 14. septembar i istakao da oni svojim znanjem, odgovornošću i predanošću čuvaju ugled koji je stvaran više od jednog veka.

Foto: Le Pictorium, LE PICTORIUM/Alamy/Profimedia

Vučić je istakao da država kontinuirano izdvaja značajna sredstva za opremanje i modernizaciju artiljerije.

- Koreni artiljerije, utkani u razvoj srpske vojske, vode od formiranja artiljerijske škole i prvih artiljerijskih jedinica, preko velikih iskušenja i slavnih pobeda naših prethodnika, do savremenih jedinica koje danas svojim sposobnostima doprinose izvršavanju najzahtevnijih zadataka - poručio je Vučić u čestitki pripadnicima roda artiljerije.

Kako je naveo, sećanje na generacije koje su u najtežim vremenima pokazale izuzetnu hrabrost, istrajnost i požrtvovanost, predstavlja trajnu obavezu svih koji danas nose uniformu ovog roda.

- Njihov primer nas podseća da se ugled ne nasleđuje samo imenom, već se svakodnevno potvrđuje profesionalnim odnosom prema dužnosti, znanjem i spremnošću da se u svakom trenutku odgovori poverenim zadacima. Posebno raduje činjenica da pripadnici artiljerijskih jedinica kontinuirano unapređuju nivo obučenosti i osposobljenosti. Ostvareni rezultati tokom realizacije pripremnih i artiljerijskih bojevih gađanja, kao i tokom složenih taktičkih vežbi, potvrđuju visok stepen profesionalnosti i spremnosti za izvršavanje zadataka u različitim uslovima - istkao je Vučić.

On je naveo da je država prepoznala značaj artiljerije i da se zato kontinuirano izdvajaju značajna sredstva za njeno opremanje i modernizaciju.

- Ulaganje u savremene sisteme, poboljšanje uslova za obuku, životni i profesionalni standard, predstavljaju jasnu potvrdu opredeljenosti države da Vojska Srbije bude snažna, moderna i spremna da odgovori na sve izazove - poručio je Vučić.

Istovremeno, kako je navedeno, takva ulaganja predstavljaju i poverenje u ljude koji će tim sredstvima upravljati i svojim znanjem pretvarati savremenu tehnologiju u stvarnu sposobnost na terenu.

- Neka vam Dan artiljerije bude podstrek da sa još većom odlučnošću nastavite putem profesionalnog usavršavanja i izgradnje još snažnije Vojske Srbije - poručio je predsednik artiljercima Vojske Srbije.

(Tanjug)

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