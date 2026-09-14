Šeltonu "prekipelo" posle gubitka US Opena, traži hitnu promenu teniskog pravila

Da li će mu čelnici uslišiti molbe?

Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Američki teniser Ben Šelton nije uspeo da osvoji US Open, pošto je u finalu poražen od Aleksandra Zvereva sa 3:1 u setovima (6:3, 7:6, 5:7, 6:2). Ipak, više od samog poraza, mladog Amerikanca je frustriralo ponašanje nemačkog tenisera, zbog čega je na konferenciji za medije zatražio od teniskih čelnika hitnu promenu pravila.

Šelton je ukazao na veliki problem sa odugovlačenjem igre. Prema trenutnim teniskim pravilima, igrači imaju 25 sekundi između poena da započnu pripremu za servis, ali se to pravilo primenjuje samo na prvi servis. Za drugi servis štoperica ne postoji, što omogućava igračima da troše neograničeno vreme – a upravo je Zverev bio na meti kritika tokom čitavog turnira u Njujorku zbog beskonačnog tapkanja loptice.

– Smatram da za prvi servis svako treba da ima slobodu da iskoristi svih 25 sekundi. Ali, mora postojati pravilo koje ograničava vreme i za drugi servis. Ne možete imati neograničeno vreme. Za naš sport i za navijače je izuzetno naporno da toliko dugo sede i čekaju da se bilo šta dogodi na terenu. Siguran sam da će nadležni morati da reaguju jer u nekim mečevima dolazi do prevelikog zastoja – rekao je Šelton.

Dodatnu frustraciju kod 21-godišnjeg Amerikanca izazvala je opomena sudije, koji je od njega tražio da zauzme stav za prijem servisa dok je Zverev još uvek tapkao lopticu.

– Nijedan sportista na svetu ne stoji u stavu za igru 30 sekundi pre nego što akcija počne. Ne pada mi na pamet da stojim polusavijenih kolena, u grču i tenziji pola minuta dok njega čekam. Neka on radi šta hoće, ali ja neću stajati „zaključan“ toliko dugo. Sudija mi je rekao da moram ranije na liniju, a ja sam mu odgovorio: „On lopticu tapka 20 do 25 puta, nikada manje od deset!“. Obećavam da se nikada neće desiti da on servira, a da ja nisam spreman. To je potpuno glupo pravilo. Važno je samo da ste spremni u trenutku kada on spoji ruke i krene da servira – zaključio je ogorčeni Šelton.