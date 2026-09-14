Društvo

DANAS OBLAČNO, UVEČE KRATKOTRAJNA KIŠA: Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni

T.J.

14. 09. 2026. u 07:16

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PROLAZNO naoblačenje koje će ujutru i prepodne zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i i jugozapadnu Srbiju, tokom dana proširiće se i na ostale krajeve, dok će se najniža temperatura kretati od sedam do 14, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni.

ДАНАС ОБЛАЧНО, УВЕЧЕ КРАТКОТРАЈНА КИША: Највиша дневна температура до 27 степени

Foto: Novosti

Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji dok će se uveče i tokom noći padavinska zona proširiti i na zapadne i centralne krajeve nase zemlje, a vetar će biti slab i umeren, severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Beogradu će danas biti umereno oblačno uz postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 12 do 14 C, a najviša dnevna biće oko 24 stepena.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 21. septembra, jutra će biti sveža, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine, u većini mesta od 23 do 29 stepeni.

Tokom dana biće promenljivo sa sunčanim intervalima, u većini dana suvo.

Samo se u utorak pre podne i sredinom dana ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a krajem sedmice, u petak i subotu, prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: TMURNI OBLACI NAD BEOGRADOM: Stiže nevreme - Hitno se oglasio RHMZ

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