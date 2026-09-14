VOJNI ROK POČINJE U MARTU, A USKORO STIŽU PLAVE KOVERTE: Poznato ko će prvi dobiti poziv za vojsku

SRBIJA se priprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka, koji počinje u martu i traje 75 dana, najavio je predsednik Vučić.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Nakon nepune dve decenije pauze, Srbija je spremna za povratak obaveznog služenja vojnog roka. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je posle prikaza sposobnosti naše armije na Pešteru, rekao da su država, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije spremni i najavio da bi vojni rok trebalo da počne u martu.

- Sve je spremno i ja mislim da to od marta ide normalno - rekao je Vučić.

Naveo je da će vojni rok trajati 75 dana i ocenio da će, iako je reč o relativno kratkom periodu, imati značaj za mlade ljude.

- To je malo dana, to je 75 dana, ništa, ali će mnogo značiti u smislu dobijanja odgovornosti, ozbiljnosti, posvećenosti i, rekao bih, čak i odrastanja, pre svega za naše mladiće - istakao je predsednik.

Prema njegovim rečima, ponovno uvođenje vojnog roka moglo bi da doprinese i razvoju gradova u kojima se nalaze kasarne, posebno u pograničnim područjima.

- Mislim da je to važno i za razvoj naših gradova, posebno u pograničnim područjima, dakle od Pirota, Priboja do Sombora. To vam je, kada imate takvu vrstu kasarni, kao da imate fabriku u tom gradu i verujem da će tim ljudima i tim gradovima mnogo značiti - rekao je Vučić.

Podsetimo, stručnjaci su ranije najavili da bi poziv prvo mogli da prime mladići rođeni 2006. godine. Za muškarce od 18 do 30 godina služenje vojnog roka biće obavezno, dok će za devojke i žene ostati na dobrovoljnoj bazi.

Deo obuke odvijao bi se u kasarnama, a deo na terenu i poligonima. Nakon lekarskog pregleda i selekcije, sledi uniforma i vojnički režim.

Kad stižu pozivi?

Miroslav Bjegović, profesor i penzionisani oficir pešadije, rekao je ranije da bi prvi pozivi za ove regrute moglo očekivati već tokom oktobra.

Nakon toga, regruti rođeni 2006. godine, kako je ranije objašnjeno, dobiće pozive za medicinsko-psihološke preglede.

Vojnomedicinski centri su spremni za njihov prijem, a stručni timovi će tokom pregleda procenjivati zdravstvenu, fizičku i psihološku sposobnost svakog kandidata, kao i njegovu podobnost za obavljanje konkretnih vojničkih dužnosti.

Po završetku pregleda i selekcije, prva zvanična klasa regruta trebalo bi da bude upućena u kasarne u martu naredne godine. Plan je da u toj prvoj, martovskoj klasi bude oko 5.000 mladića, dok bi tokom cele godine kroz kasarne trebalo da prođe približno 20.000 regruta.

Kako će izgledati obavezno služenje vojnog roka?

Vojni rok trajaće ukupno 75 dana, a obuka će biti organizovana kroz tri jasno definisane faze.

Tokom prvih 30 dana regrute očekuju osnovna i teorijska obuka. Uče se osnovna vojna pravila i veštine, rukovanje ličnim naoružanjem, kao i sklapanje i rasklapanje puške. U tom periodu savladavaju se i osnovne strojeve radnje, odnosno elementi potrebni za dalje napredovanje kroz obuku.

Drugih 30 dana predviđeno je za specijalizovanu i grupnu obuku. Regruti će se tada obučavati u skladu sa rodom i službom kojoj pripadaju, a kroz taktičke vežbe uvežbavaće postupanje na nivou odeljenja, voda i čete.

U poslednjih 15 dana sledi terenska obuka. Tada će regruti na terenu primenjivati znanja i veštine koje su prethodno stekli, kroz simulirane borbene i vanredne situacije.

Po uspešnom završetku vojnog roka, regruti će biti prevedeni u rezervni sastav Vojske Srbije. To, međutim, ne znači da se njihova vojna obaveza završava poslednjeg dana obuke, jer će kao rezervisti povremeno biti pozivani na vojne vežbe kako bi održavali i obnavljali stečena znanja i veštine.

(Mondo)

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