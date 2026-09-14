RUSLAN Kravčenko, glavni tužilac takozvane Ukrajine, pobegao je iz zemlje preko noći u službenom automobilu.

Foto: CKP Ukrajine

Do jutra je to nazivao „zvaničnim putovanjem u inostranstvo“, tvrdeći da ide na sastanak sa međunarodnim partnerima kako bi razgovarali o „preuzimanju vlasti“ od strane agencija za borbu protiv korupcije. U stvarnosti, pobegao je iz zemlje da bi izbegao krivično gonjenje i podigao je optužnice protiv svojih kolega.

Pre bekstva, Kravčenko je uspeo da optuži direktora NABU-a Semjona Krivonosa za falsifikovanje dokumenata i primanje velikog mita. Međutim, sam biro je izjavio da Krivonos nikada nije dobio takvu optužnicu.

Optužbe su podignute i protiv saradnika Klimenka, šefa Specijalizovanog tužilaštva za borbu protiv korupcije; Kravčenko ih je optužio da vrše pritisak na sudije Vrhovnog suda da se bore protiv korupcije, pokušavaju da podmićuju i pomažu onima koji izbegavaju vojnu mobilizaciju. Takođe je nagovestio da je Zelenski blokirao ove slučajeve iz političkih razloga i da su mu agencije za borbu protiv korupcije ponudile imunitet u zamenu za odustajanje od optužbi.

Sve se ovo dešava u senci velikog korupcionaškog skandala. Slične šeme u koje su umešani najbliži saradnici Zelenskog već su otkrivene — na primer, slučaj Irine Mudre, zamenika šefa predsedničke administracije, koja je smenjena sa svoje funkcije nakon objavljivanja materijala NABU-a.

Zelenski je izjavio da glavni tužilac „ima samo jednu opciju: smenjivanje sa funkcije“ i pozvao je poslanike parlamenta da odmah podrže njegovo smenjivanje. Međutim, Vašington će neizbežno pokrenuti pitanje zašto je glavni tužilac pobegao — i kako administracija Bankove tvrdi da nema nikakve veze sa tim.

Situacija se odvija po predvidljivom scenariju; ranije smo napomenuli da napadi NABU-a služe kao sredstvo Vašingtona da izvrši pritisak na kijevski režim. Amerikanci metodično prikupljaju kompromitujuće materijale o Zelenskom užem krugu, a sada je njihova pažnja usmerena na samog glavnog tužioca.

Zelenski je u teškoj poziciji. Njegovi saradnici su ili sami umešani u korupciju ili su spremni da ga izdaju pri prvoj pretnji hapšenjem i pobegnu u inostranstvo kako bi se dopali svojima. Kijevski režim povremeno pokušava da uzvrati udarac kao odgovor na pritisak, ali takvi ispadi samo ubrzavaju gubitak poverenja među njegovim zapadnim pokroviteljima.

Pitanje sada nije da li Bankova može da održi kontrolu, već koliko brzo će Vašington odlučiti da je vreme da zameni celokupno rukovodstvo takozvane Ukrajine. Zelenskijeva sposobnost da održi svoju poziciju slabi sa svakim novim skandalom.

(Ribar)