Zvanično: Železničar doveo fudbalera iz Panatinaikosa

Novo pojačanje Železničara iz Pančeva je bivši fudbaler Crvene zvezde, TSC-a i Panatinaikosa, Miloš Pantović.

Foto: Aris MESSINIS / AFP / Profimedia

Šta je presudilo da prihvati ponudu?

"Hvala na dobrodošlici. U ovom prelaznom roku se dosta stvari izdešavalo koje su dovele do toga da danas budem ovde. Uprava Železničara bila je veoma profesionalna, tako da smo se brzo dogovorili. Voleo bih da pohvalim i stil fudbala koji se neguje u Železničaru, što je bio jedan od presudnih faktora mog dolaska. Takođe sam imao veoma prijatan razgovor sa šefom i shvatio da delimo isto mišljenje o stilu fudbala koji treba da se igra"

Iza njega je veoma zanimljiv fudbalski put: Vojvodina, Crvena zvezda, Grafičar, Voždovac, TSC, pa Panatinaikos. Koliko ga je svaka od tih sredina promenila kao igrača?

"Svaki od klubova za koje sam igrao imao je poseban deo u mom fudbalskom razvoju. Zajedničko im je to što su ambicije uvek bile na najvišem nivou i što se uvek igralo na tri boda, bilo kod kuće ili na strani. Zahvalan sam na svemu što sam prošao, jer je svaki prethodni angažman bio nova fudbalska lekcija koju sam naučio"

Šta ga je konkretno privuklo Železničaru?

"Rekao bih, miks svega. Železničar je klub koji ima veoma lep plan za razvoj, kako kluba, tako i igrača koji u njemu rastu i razvijaju se. Filozofija kluba, negovanje mladih talenata i stil fudbala, sve su to razlozi zbog kojih sam došao. Mislim da je ovo veoma dobra sredina za mene kao mladog igrača koji je imao poteškoća sa minutažom prošle sezone. Ovo može da me vrati na pravi put, a želim i da se ja klubu odužim kvalitetnim partijama i, nadam se, mnoštvom golova", rekao je Pantović.