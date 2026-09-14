Politika

"I OD SINIŠE MALOG IMA MANJI" Mali šokirao objavom: Dakle, dobro me poznaju

В.Н.

14. 09. 2026. u 14:38

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MINISTAR finansija u tehničkoj vladi Siniša Mali je na svom instagram profilu objavio drugi deo rođedanskog poklona.

И ОД СИНИШЕ МАЛОГ ИМА МАЊИ Мали шокирао објавом: Дакле, добро ме познају

Foto: Printscreen/Instagram/Siniša Mali

Naime, Mali je dobio figuru u svom obliku, kojoj se jako obradovao.

- I od Siniše Malog ima manji. Stigao mi je drugi deo rođendanskog poklona od kolega… Imam kravatu, medalju i padel reket. Dakle, dobro me poznaju, posle toliko godina - napisao je Mali.

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