Blagojeviću odbrojani dani?! Oglasio se Akron posle novog poraza Srbina!
Nikako da nađe izlaz iz rezultatske krize.
Bivši trener Partizana, Srđan Blagojević, nalazi se pred velikim izazovom u Akronu. Početak srpskog stručnjaka u članu ruske Premijer lige nije bio po planu.
Njegov tim je u uvodnih osam kola osvojio samo pet bodova, zbog čega je tek na 14. mestu tabele ruskog šampionata. Takav bilans Akrona je pokrenuo temu u tamošnjim medijima oko eventualne smene nekadašnjeg miljenika "grobara".
Međutim, ova ekipa neće uručiti otkaz svom šefu struke. Rukovodstvo kluba na čelu sa generalnim direktorom Konstantinom Kljuševom odlučilo je da pruži apsolutnu podršku Blagojeviću, sa kojim je potpisan četvorogodišnji ugovor, uz napomenu da žele da donose brzoplete poteze, koji će ih kasnije koštati.
"Spekulacije oko odlaska Srđana Blagojevića su samo to, spekulacije. Mi ne donosimo odluke na prečac. Posmatramo kako ekipa funkcioniše i da li postoji napredak. U skladu sa svim tim mogu da kažem da trener ima naše puno poverenje", poručio je Konstantin Kljušev za "Sport ekspres".
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