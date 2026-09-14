LUDA KUĆA: Bekstvo od mobilizacije postalo biznis u Ukrajini

BROJ zabeleženih pokušaja prebacivanja vojno sposobnih Ukrajinaca preko granice od januara do avgusta dostigao je 1.415, pokazuju proračuni medija na osnovu podataka ukrajinskih bezbednosnih struktura.

foto: Dmytro Smolienko / Avalon / Profimedia

Reč je samo o slučajevima koji su zvanično registrovani.

Od početka godine podignuta je 661 optužnica u vezi sa ovim slučajevima. Statistika obuhvata samo pokušaje za koje su nadležni organi saznali nakon hapšenja grupa koje su pokušavale da pređu granicu ili nakon pronalaska tela stradalih. U 49 slučajeva osumnjičeni su uspeli da pobegnu.

Ilegalno prebacivanje preko granice predstavlja najskuplju „uslugu“ na tržištu izbegavanja mobilizacije, a cene se znatno razlikuju.

Prema podacima ukrajinskih organa reda, za skrivanje u tovarnom prostoru kamiona ili usluge vodiča potrebno je platiti oko 3.000 do 5.000 dolara. Prebacivanje do granice, čak i direktno iz vojne jedinice, uz izradu falsifikovanih dokumenata za izlazak iz zemlje, košta između 20.000 i 25.000 dolara.

U Ukrajini je od februara 2022. godine na snazi opšta mobilizacija, koja je više puta produžavana. U početku su mobilizaciji podlegali muškarci od 27 do 60 godina, dok je u aprilu 2024. donja starosna granica spuštena na 25 godina. Zakon kojim su pravila mobilizacije dodatno pooštrena stupio je na snagu 18. maja iste godine.

Na društvenim mrežama gotovo svakodnevno se pojavljuju snimci na kojima se vide pripadnici vojnih odseka kako privode muškarce na ulicama, u kafićima, teretanama i drugim javnim mestima. Povremeno se pojavljuju i navodi o fizičkom zlostavljanju ljudi u vojnim odsecima.

Muškarci na različite načine pokušavaju da izbegnu odlazak na front — kupovinom potvrda o invaliditetu, upisivanjem na fakultete ili pokušajima ilegalnog prelaska granice, ponekad i uz rizik po sopstveni život.

(Sputnjik)