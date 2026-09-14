Politika

SARAJEVO ZABRANILO PRELET MACUTU: Idem u Banjaluku automobilom, oglasio se Dodik, evo šta je rekao

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 09. 2026. u 15:56

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ZVANIČNO Sarajevo je donelo jednostranu odluku da zabrani prelet premijeru Srbije Đuri Macutu, pa će on u Banjaluku na obeležavanje praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave otputovati automobilom.

САРАЈЕВО ЗАБРАНИЛО ПРЕЛЕТ МАЦУТУ: Идем у Бањалуку аутомобилом, огласио се Додик, ево шта је рекао

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Predsednik SNSD Milorad Dodik poručuje da je Sarajevo takvom odlukom prevršilo svaku meru, kao i da političkom ludilu i izlivima mržnje bošnjačkih političara mora doći kraj.

- Odlukom da predsedniku Vlade Srbije Đuri Macutu jednostrano zabrane prelet, prevršili su svaku meru. Na takvu odluku nemaju pravo. Ona nije ustavna. Ona ne poštuje konstitutivnost naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Ona isključuje jedan narod - poručio je Dodik na platformi Iks.

- I kada se kaže da je BiH nemoguća zemlja, oni se odmah potrude da to potvrde - naveo je Dodik.

- Ako Republika Srpska obeležava praznik zajedno sa Srbijom, šta to dotiče Sarajevo. Neka Bošnjaci obeležavaju s Iranom šta god hoće, jedino im je Iran i ostao. Sa svima drugima odnose su doveli do tačke neprijateljstva - napisao je Dodik.

Naglasio je da će, uprkos histeriji Sarajeva, večeras biti obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno i dostojanstveno.

- Zvaničnici Srbije biće sa nama u Banjaluci, a sramota će ostati u Sarajevu - zaključio je Dodik.

MACUT: IDEM KOLIMA

- Ako već nisam mogao avionom, idem automobilom. Važno mi je da budem sa našim narodom i da zajedno, dostojanstveno i u miru, obeležimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave - naveo je Macut u pisanoj izjavi za Tanjug.

Ocenio je da je u 21. veku u Evropi zaista neprimereno pokušavati da se administrativnim merama nekome brani da dođe na obeležavanje praznika koji nikoga ne ugrožava i koji nije usmeren ni protiv koga.

- Upravo su ovakvi potezi ono što sve nas u regionu vraća unazad, a ne praznici na kojima slavimo svoje jedinstvo, slobodu, istoriju i zastavu, poštujući istovremeno svakog drugog i njegovo pravo da čuva svoje ime, identitet i tradiciju - istakao je Macut.

Dodao je da takve odluke mogu samo da izazovu žaljenje i da one mnogo više govore o onima koji ih donose.

- Mi nećemo odgovarati podizanjem tenzija. Srbija će nastaviti da pruža ruku saradnje i poštuje civilizacijske standarde slobode kretanja i dobrosusedskih odnosa, da poštuje druge, ali i da čuva i poštuje ono sto je njeno - istakao je Macut.

(Tanjug)

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