SARAJEVO ZABRANILO PRELET MACUTU: Idem u Banjaluku automobilom, oglasio se Dodik, evo šta je rekao

ZVANIČNO Sarajevo je donelo jednostranu odluku da zabrani prelet premijeru Srbije Đuri Macutu, pa će on u Banjaluku na obeležavanje praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave otputovati automobilom.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Predsednik SNSD Milorad Dodik poručuje da je Sarajevo takvom odlukom prevršilo svaku meru, kao i da političkom ludilu i izlivima mržnje bošnjačkih političara mora doći kraj.

- Odlukom da predsedniku Vlade Srbije Đuri Macutu jednostrano zabrane prelet, prevršili su svaku meru. Na takvu odluku nemaju pravo. Ona nije ustavna. Ona ne poštuje konstitutivnost naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Ona isključuje jedan narod - poručio je Dodik na platformi Iks.

- I kada se kaže da je BiH nemoguća zemlja, oni se odmah potrude da to potvrde - naveo je Dodik.

Političkom ludilu i izlivima mržnje bošnjačkih političara mora doći kraj. Odlukom da predsjedniku Vlade Srbije Đuri Macutu jednostrano zabrane prelet, prevršili su svaku mjeru. Na takvu odluku nemaju pravo. Ona nije ustavna. Ona ne poštuje konstitutivnost naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Ona isključuje jedan narod. I kada kažem da je BiH nemoguća zemlja, odmah se potrude da to potvrde. Ako Republika Srpska obilježava praznik zajedno sa Srbijom, šta to dotiče Sarajevo. Neka Bošnjaci obilježavaju s Iranom šta god hoće, jedino im je Iran i ostao. Sa svima drugima odnose su doveli do tačke neprijateljstva. Večeras ćemo, uprkos histeriji Sarajeva, obilježiti Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno i dostojanstveno. Zvaničnici Srbije biće sa nama u Banjaluci, a sramota će ostati u Sarajevu — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 14, 2026

- Ako Republika Srpska obeležava praznik zajedno sa Srbijom, šta to dotiče Sarajevo. Neka Bošnjaci obeležavaju s Iranom šta god hoće, jedino im je Iran i ostao. Sa svima drugima odnose su doveli do tačke neprijateljstva - napisao je Dodik.

Naglasio je da će, uprkos histeriji Sarajeva, večeras biti obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ponosno i dostojanstveno.

- Zvaničnici Srbije biće sa nama u Banjaluci, a sramota će ostati u Sarajevu - zaključio je Dodik.

MACUT: IDEM KOLIMA

- Ako već nisam mogao avionom, idem automobilom. Važno mi je da budem sa našim narodom i da zajedno, dostojanstveno i u miru, obeležimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave - naveo je Macut u pisanoj izjavi za Tanjug.

Ocenio je da je u 21. veku u Evropi zaista neprimereno pokušavati da se administrativnim merama nekome brani da dođe na obeležavanje praznika koji nikoga ne ugrožava i koji nije usmeren ni protiv koga.

- Upravo su ovakvi potezi ono što sve nas u regionu vraća unazad, a ne praznici na kojima slavimo svoje jedinstvo, slobodu, istoriju i zastavu, poštujući istovremeno svakog drugog i njegovo pravo da čuva svoje ime, identitet i tradiciju - istakao je Macut.

Dodao je da takve odluke mogu samo da izazovu žaljenje i da one mnogo više govore o onima koji ih donose.

- Mi nećemo odgovarati podizanjem tenzija. Srbija će nastaviti da pruža ruku saradnje i poštuje civilizacijske standarde slobode kretanja i dobrosusedskih odnosa, da poštuje druge, ali i da čuva i poštuje ono sto je njeno - istakao je Macut.

(Tanjug)