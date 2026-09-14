Briga manje u Humskoj: Partizan potvrdio bar jednu lepu vest!

Posle novog kiksa i gubitka bodova u prvenstvenom meču sa Novosađanima.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan je doživeo drugi uzastopni poraz u Superligi Srbije, pošto je Vojvodina osvojila ceo plen u Humskoj (3:2).

To je dovelo četu Saše Ilića do najgoreg plasmana u poslednjih nekoliko decenija i pretposlednjeg mesta na tabeli elitnog ranga.

Ipak, ako je tražiti nešto dobro u meču protiv "lala", to je da se Stefan Milić od nedelje vodi kao igrač koji nije stranac u ekipi crno-belih!

Naime, reprezentativac Crne Gore dobio je srpski pasoš, čime je bar malo rasterećen trener Ilić, kada se radi o odabiru igrača van evropske unije, za utakmice na superligaškoj sceni.

Dugo su u Humskoj vodili borbu, otkako su saznali da raspolažu sa sedmoricom "legionara", što im je stvorilo najveće probleme uoči nedavnog 180. Večitog derbija, kada su pre Vojvodine poraženi od najvećeg rivala Crvene zvezde na Marakani sa 1:2.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tada je legendarni as na klupi Partizana svojom odlukom, svesno žrtvovao Samsona Envulua, ostavivši ga van protokola na stadionu "Rajko Mitić".

Treba reći da je Nigerijac naredni izbor crno-belih, kada se radi o procesu dobijanja ovdašnjeg državljanstva, mada je u njegovom slučaju procedura nešto drugačija nego u poređenju sa Milićem (koji se pozvao na poreklo) i zato bi tek za nekoliko sedmica moglo da se očekuje da Afrikanac dobije naš pasoš.

Partizan je protiv Vojvodine posle poslednjeg sudijskog zvižduka Pavla Ilića, imao u timu: Sidnija Limu, Idrisa Babu, Dembu Seka i Samsona Envulua, dok se kao stranci i dalje vode još Že i Traore.

Podsetimo, Milić je u duelu sa Novosađanima, odigrao jednu od slabijih partija otkako je stigao u Humsku, pošto je postigao autogol i loše odreagovao kod drugog Kolarevića, kada je izgubio vazdušni duel sa Mulahusejnovićem.

Valja reći da po Pravilu Superlige, na domaćim utakmicama, mogu u protokolu da budu samo četvorica stranaca.

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