Društvo

STANJE NA GRANICAMA: Na Batrovcima kamioni čekaju do osam sati

T.J.

14. 09. 2026. u 07:49

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PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju najviše osam sati, i to na Batrovcima.

СТАЊЕ НА ГРАНИЦАМА: На Батровцима камиони чекају до осам сати

Foto: Tanjug/Eldar Emric (STF)

Na graničnom prelazu Šid na drumskom teretnom terminalu beleže se zadržavanja na izlazu u trajanju od četiri sata, a na Bezdanu od dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

(Tanjug)

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