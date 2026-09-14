STANJE NA GRANICAMA: Na Batrovcima kamioni čekaju do osam sati
PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju najviše osam sati, i to na Batrovcima.
Na graničnom prelazu Šid na drumskom teretnom terminalu beleže se zadržavanja na izlazu u trajanju od četiri sata, a na Bezdanu od dva sata.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.
(Tanjug)
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