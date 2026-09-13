"SVAKI POTPIS NAS OBAVEZUJE" Vučević poručio iz Srema da je sakupljeno 220.000 potpisa: Slušamo narod, a ne strance

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je danas na skupu u Slankamenu da je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" odgovor na podele i blokade i pozvao građane da na izborima 25. oktobra podrže politiku koja će, kako je rekao, čuvati stabilnost, suverenost i jedinstvo Srbije.

FOTO TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK

Vučević je zahvalio građanima Srema na velikom odzivu i podršci i istakao da je u tom delu Srbije prikupljeno više od 12.000 potpisa podrške izbornoj listi. On je naveo da je širom Srbije prikupljeno više od 220.000 potpisa i ocenio da svaki od njih predstavlja dodatnu obavezu da predstavnici vlasti budu odgovorniji, više razgovaraju sa građanima i budu prisutni na terenu.

FOTO TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK

- Svaki potpis nas obavezuje da budemo još odgovorniji, da slušamo ljude, da budemo više na terenu, da razgovaramo i razumemo da smo jedino odgovorni narodu Srbije, a ne nekim strancima i centrima moći van Srbije - rekao je Vučević.

On je ocenio da je Srbija u prethodne gotovo dve godine bila izložena velikim pritiscima i pokušajima izazivanja podela u društvu, ali da je, zahvaljujući građanima i odgovornoj politici državnog rukovodstva, sačuvana stabilnost zemlje. Vučević je rekao da je cilj bio da se sačuvaju mir i ljudski životi i da država ne dozvoli da političke i društvene podele prerastu u sukobe.

FOTO TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK

Govoreći o predstojećim izborima, Vučević je istakao da lista jasno izlazi pred građane sa ljudima koji je predstavljaju, kao i sa kandidatom za predsednika Vlade, navodeći da je kandidat te liste Aleksandar Vučić.

Kako je rekao, Srbiji je potreban predsednik Vlade koji će biti odgovoran građanima Srbije, voditi samostalnu i suverenu politiku i sarađivati sa svima, ali odluke donositi vodeći računa o interesima države i naroda.

- Hoćemo da Vladu vodi čovek koji zna šta znači slobodna, suverena i nezavisna Srbija, koji ne sluša strance, koji pruža ruku svima i hoće sa svima da sarađuje, ali sluša narod Srbije - poručio je Vučević.

FOTO TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK

Objašnjavajući naziv liste „Ujedinjena Srbija“, Vučević je rekao da ona, prema njegovim rečima, predstavlja odgovor na podele, blokade, mržnju i sukobe u društvu. Naveo je da želi Srbiju u kojoj studenti mogu nesmetano da studiraju, učenici idu u škole, a porodice neguju međusobno poštovanje i solidarnost.

Dodao je da „Ujedinjena Srbija“ podrazumeva i društvo u kojem građani mogu slobodno da iznose svoje mišljenje i da se okupljaju, uz poštovanje različitosti.

- Ujedinjena Srbija je suprotna progonima, segregaciji, podelama i mržnji - rekao je Vučević i dodao da je cilj da Srbija bude „jedna velika porodica“, u kojoj se vodi računa o deci, roditeljima, bakama i dekama.

Vučević je istakao da njegova stranka razume da deo građana nije zadovoljan i da postoje stvari koje moraju da budu bolje.

- Razumeli smo glas naroda, razumeli smo gde je narod nezadovoljan, razumeli smo šta treba da radimo drugačije i bolje - rekao je Vučević.

FOTO TANJUG/ SAŠKA DROBNJAK

On je naveo da su u prethodnom periodu određene stvari promenjene i popravljene i dodao da predstavnici vlasti moraju da nastave da menjaju način rada tamo gde građani očekuju bolje rezultate.

Vučević se osvrnuo i na period pre 2012. godine, navodeći da građani treba da se sete, kako je rekao, spornih poslova sa zemljištem, nezavršenih sportskih hala, nedostatka ulaganja u puteve, fabrike, bolnice i domove zdravlja.

Ocenio je da iza aktuelnih protesta ne stoje samo studenti, već i političari koji su bili na vlasti do 2012. godine i koji, prema njegovim rečima, žele ponovo da se vrate na vlast. Vučević je na kraju pozvao građane Srema da izađu na izbore 25. oktobra i podrže listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

- Naša obaveza je da slušamo. Naša obaveza je da radimo ono što narod očekuje. Naša obaveza je da čuvamo narod i da čuvamo Srbiju - poručio je Vučević.

Skupu je prisustvovao i student Vladimir Balać.