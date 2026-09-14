SNIMCI KAMERA POKAZALI DA JE AFERA O ZVUČNOM TOPI MONTIRANA: Za ovakve opasne laži neko mora da odgovara

SNIMAK saobraćajne kamere pokazao je stampedo koji su blokaderi iscenirali kako bi plasirali laž o zvučnom topu, tokom protesta 15. marta.

Foto: Printskrin

Kako se videlo i na snimku, demonstranti okupljeni u Ulici Kralja Milana nisu se našli na udaru "zvučnog topa", već se jasno video da je reč o koordinisanoj akciji koja je unapred bila dogovorena i poznata. Sada je to i zvanično potvrđeno.

Kamera je snimila grupu učesnika protesta okupljenu na uglu Kralja Milana i Dragoslava Jovanovića.

Među njima, izdvajaju se tri osobe. Takođe, u gornjem desnom uglu snimka nalazi se grupa redara u žutim prslucima.

Prva osoba, zaokružena plavo na snimku, nosi zelenu jaknu i crne pantalone. Okrenuta je leđima od kamere. Zatim, ista osoba se okreće u pravcu redara, gleda u njih i prilazi im bliže.

U tom momentu, redari skidaju svoje prsluke i trče trotoarom u pravcu velike grupe ljudi koja se nalazi u pozadini.

Foto: Printskrin

Nastaje gužva u velikoj grupi ljudi, koja se povlači sa ulice na trotoar, upozorena od strane redara. Osoba u zelenoj jakni sasvim mirno odlazi na drugu stranu ulice.

Za isto ovo vreme, druge dve osobe, obeležene strelicama na snimku, u žutoj jakni sa rancem za dostavu hrane, kao i osoba u crnom sa belom ptraftom na rukavu, mirno napuštaju ulicu.

Osoba u žutoj jakni čak podiže svoj ranac i, nesigurna o čemu se radi, ostaje na ulici i gleda u pravcu mesta gde su bili redari.

U drugoj polovini snimka vidi se da je velika grupa demonstranata u pozadini žurno napustila ulicu. Ipak, tri osobe o kojima smo govorili, kao i nekoliko drugih, ostaju na ulici sve vreme, ne pokazujući bilo kakve znake straha ili nelagode.

Tu stižemo do teorije "zvučnog topa" za koji su blokaderi tvrdili da je 15. marta upotrebljen protiv demonstranata.

Pitanje koje je tada jasno postavljeno je sledeće: kako je moguće da "zvučni top" selektivno deluje na neke građane, dok na druge nema ama baš nikakav uticaj?

Grupa redara koja skida prsluke je ključna za odgovor. Ništa nije počelo da se dešava u Ulici Kralja Milana dok ova grupa redara nije skinula prsluke, poslala komunikaciju drugim redarima da je "studentski protest gotov", a zatim su drugi redari tu poruku preneli dalje, stvarajući pometnju na ulici.

Foto: Printskrin

Ovo je bio dogovoren signal koji je bio poznat javnosti i pre nego što je sam protest počeo. Na bilo kakav znak nasilja, redari skidaju prsluke i napuštaju protest, govoreći svojim ljudima da učine isto.

U trenutku kada se scena s ovog snimka događala, napadnuti su studenti koji su boravili u Pionirskom parku. To je potvrđeno iz više izvora.

Šta se desilo te večeri oko 19:10 sati? Niko nije u pogon pustio zvučni top - takvo oruđe je poznato u prethodnoj deceniji i ne utiče na grupe ljudi selektivno, već uniformno.

Objašnjenje je veoma prosto - redari su ti koji su izazvali masu da se pokrene onog momenta kada su skinuli prsluke i krenuli da trče, napravivši paniku. Snimak to jasno prikazuje.

(Alo)