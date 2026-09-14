MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali obišao je Klub za stare na Banjici u Beogradu, gde se družio sa penzionerima.

Foto: Novosti

Mali se pozdravio se prisutnima i porazgovarao sa penzionerima.

Foto: Novosti

- Veliko zadovljstvo je videti vas. Vaša energija, vaša ljubav je nešto što nas gura. Energija koju imaju stariji to je nešto neverovatno - kazao je Mali.

- Mi smo jednokratnu pomoć uplatili danas. Obećanje koje je dato je ispunjeno. Ni na koji način nismo ugrozili finansije. Imamo novac na računu - rekao je Mali.

Foto: Novosti

On je potom sa prisutnima otpevao pesmu "Ima nešto od srca do srca".

- Meni je velika čast što sam ovo jutro sa vama. Bili ste neverovatni. Želim da vam zahvalim i na energiji i na ljubavi i pažnji u vašem trećem dobu. Jutros smo svim penzionerima uplatili jednokratnu pomoć. Takođe, novac su dobili i oni koji primaju socijalnu pomoć. Dva miliona građana Srbije, ukupna vrednost 50 milijardi dinara - rekao je Mali.

Foto: Novosti

Podsetio je na povećanje penzija od 1. decembra od 7,5 odsto, kao i na isplatu novčane naknade od 6.000 dinara.

- Ostaje mi da puno učim. Nikada nisam, kada sam bio u ovim klubovima, pobedio u šahu... Hvala puno na svemu, nadam se da ćemo se brzo uskoro videti - kaže Mali.

Na poklon je od penzionera dobio kravatu. Sa jednom penzionerkom je odigrao društvenu igru Jenga. A potom i partiju šaha.

- Odgovorno smo vodili politiku, pažljivo radili sve oko ekonomije. Sa tim stopama rasta imate veće mogućnosti. Vidite da se u Srbiji radi kao nikada do sada. Tražili smo izvore rasta. Sa druge strane vodili smo računa o svakom dinaru. Uslovi su takvi da imate rat u Ukrajini, rat u Persijskom zalivu, u svemu tome jedna mala Srbija ostvaruje rezultate. Mi smo taj zdrav investicioni ciklus pokrenuli 2018. godine. Ova jednokratna pomoć to je 50 milijardi dinra, mi to nismo osetili - rekao je Mali.

Istakao je da imate dvostruki efekat.

- Sa jedne strane povećavate plate i penzije, a smanjujete cene lekova, namirnica - kaže Mali.

- Kad god imamo prihode, podelimo to sa građanima - rekao je.

- Kada ste sa penzionerima, potpuno druga energija, veseli, razdragani - navodi Mali.

- Danas smo uplatili jednokratnu pomoć koju smo obećali. Dobili su i oni koji primaju socijalnu pomoć, dečiji dodatak, borački dodatak. To je deo velikog programa podrške, taj program vredi skoro milijardu evra. Svesni ste da smo uticali da se smanji cena lekova. Od 1. decembra idemo i sa povećanjim penzijama i platama u javnom sektoru. Već naredne nedelje isplata 6.000 dinara svim punoletnim građanima, do sada se prijavilo 1.530.000 građana, zajedno sa onima koji imaju pravo iz Akcionarskog fonda na isplatu, ima ih negde preko 4 miliona. Dakle skoro svi punoletni građani su se ili prijavili ili će automatski doboti tu pomoć od države. Pokazujemo brigu prema ljudima. Srpska ekonomija je najbrže rastuća ekonomija. Puno mi je srce - kaže Mali.