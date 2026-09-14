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"Došlo je do malih promena": Objavljen spisak Srbije pred put u komšiluk!

Танјуг

14. 09. 2026. u 16:37

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Žensku rukometnu reprezentaciju Srbije očekuje EHF nedelja, a selektor Sandra Kolaković izjavila je da će šansu u da dobiju nove mlade igračice.

Дошло је до малих промена: Објављен списак Србије пред пут у комшилук!

Foto: Depositphotos

Okupljanje rukometašica Srbije je zakazano za 17. septembar u Kruševcu. Izabranice Sandre Kolaković otputovaće 23. septembra u Ohrid, na međunarodni turnir "Trofej Makedonije".

Na turniru će, pored domaćina i Srbije, učestvovati još rukometašice Crne Gore i Hrvatske. Srpkinje će sa mladim snagama otputovati na turnir u Ohrid.

FOTO: RSS

"Došlo je do malih promena na spisku, pa će šansu dobiti neke nove mlade igračice. Naime, letos je želja svih nas bila da veći deo reprezentativki, kao i onih potencijalnih, igraju u domaćim klubovima, jer tako mogu da budu pod našim nadzorom. Takođe, svima je u interesu da srpski klubovi doguraju što dalje u Evropi, jer će i one imati na taj način veći broj jakih utakmica. To je razlog zašto sada na spisku nema igračica iz Crvene zvezde i Naise, dok je Bor odlučio da stavi na raspolaganje svoje snage", izjavila je Kolaković, preneo je Srpski rukometni savez.

Turnir u Ohridu biće održan od 24. do 26. septembra.

"Turnir u Makedoniji će biti dobra prilika da na delu vidim i juniorske reprezentativke sa kojima sam bila na SP u Kini. Ovo je idealna prilika da na delu vidim koliko mogu u seniorskom timu. Takođe, tu su i devojke iz inostranstva, pa ćemo kroz jake utakmice tačno videti ko koliko može u ovom trenutku. Svaka igračica će imati šansu da se izbori za svoje mesto na predstojećem Evropskom prvenstvu, jer su timu u ovom trenutku potrebne ratnice i igračice spremne da se bore, jer iskustvo još uvek nemaju", dodala je Kolaković.

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