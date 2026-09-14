IRAN AKTIVIRAO SVOJU ĆELIJU, HUTI JURIŠAJU DA ZAUZMU BAB EL MANDEB: SAD pred upadom u Jemen i ratom na dva fronta (MAPA)

Brzo napredovanje jemenskog Ansaralaha (Huti - "Božji pomagači", prim aut.) ka moreuzu Bab el-Mandeb otvorilo je novi strateški izazov za američkog predsednika Donalda Trampa, dok rat protiv Irana ulazi u sedmi mesec, dodatno povećavajući pritisak na Vašington usled sve većih poremećaja u regionalnim energetskim i pomorskim pravcima.

Foto: AI generated/ChatGPT

Snage Ansaralaha napredovale su na jug duž jemenske obale Crvenog mora, zauzele strateški lučki grad Mohu i krenule ka položajima u blizini Bab el-Mandeba, uključujući ostrvo Perim, koje se nalazi u središnjem delu moreuza, prenosi iranska agencija Tasnim.

Ovaj razvoj događaja usledio je u trenutku kada je Ormuski moreuz i dalje ozbiljno ugrožen, što Vašington dovodi u situaciju da se suoči sa mogućim istovremenim pritiskom na dva najvažnija pomorska koridora na Bliskom istoku.

Profimedia Huti

Širenje krize dodatno je otežalo Trampove napore da obuzda posledice rata koji je već izvršio pritisak na cene energenata u SAD, vojne resurse i unutrašnju politiku.

Istovremeno, napredovanje Ansaralaha povećalo je pritisak na Saudijsku Arabiju, koja se u većoj meri oslanjala na luke na Crvenom moru za transport nafte dok je plovidba kroz Ormuski moreuz ozbiljno ograničena.

Rojters je objavio da je saudijski prestolonaslednik Muhamed bin Salman u četvrtak razgovarao sa Trampom i zatražio vojnu pomoć SAD protiv Ansaralaha, ali da Vašington za sada odbija direktnu intervenciju i umesto toga nudi obaveštajnu podršku.

Tramp je u subotu potvrdio da je do razgovora došlo i rekao da je Ansaralah takođe stupio u kontakt sa njegovom administracijom i zatražio od Vašingtona da se direktno ne uključuje.

Visoki zvaničnik Trampove administracije izjavio je da su Sjedinjene Države i dalje usredsređene na interese nacionalne bezbednosti, uključujući slobodu plovidbe u Crvenom moru, dok nastoje da regionalni partneri preuzmu vodeću ulogu u rešavanju bezbednosnih izazova u regionu.

Ovakva situacija stavlja Sjedinjene Države pred težak strateški izbor.

Rat na dva fronta

Direktna vojna intervencija protiv Ansaralaha otvorila bi još jedan front za američke snage koje su već angažovane u sukobu sa Iranom, dok bi odbijanje intervencije moglo ostaviti Saudijsku Arabiju i njene regionalne partnere da se sami suoče sa napredovanjem Ansaralaha.

Foto: Google maps Moreuz Bab el Mandeb

Analitičari i bivši američki zvaničnici upozorili su da bi obnavljanje američke vojne kampanje u Jemenu moglo zahtevati značajne pomorske, vazdušne i obaveštajne resurse i dodatno opteretiti američke zalihe municije i presretača za protivvazdušnu odbranu.

Takav scenario takođe preti da poništi sporazum postignut prošle godine, prema kojem su Sjedinjene Države obustavile bombardovanje Ansaralaha u zamenu za obustavu napada na brodove u Crvenom moru.

Svaki novi američki udar mogao bi izložiti američke snage raketnim napadima iz Jemena i proširiti geografski obuhvat sukoba.

- Ovo je oduvek bio najgori mogući scenario – da Iranci uspostave kontrolu ne samo nad Ormuskim moreuzom već i nad Bab el-Mandebom, dva vodeća energetska uska grla na svetu - rekao je Dejvid Šenker, koji je tokom prvog Trampovog mandata bio pomoćnik državnog sekretara za pitanja Bliskog istoka, a sada radi u Vašingtonskom institutu za bliskoistočnu politiku, istraživačkom centru.

„To je ogromna poluga moći koju imaju u svojim rukama.“

U međuvremenu, sve veći pritisak na Vašington dolazi u trenutku kada se ekonomske posledice rata protiv Irana pojačavaju.

Međunarodna agencija za energetiku saopštila je da se očekuje da će globalna ponuda nafte u 2026. godini opasti za 5,7 miliona barela dnevno zbog nastavka sukoba na Bliskom istoku i poremećaja u energetskim pravcima kroz Persijski zaliv, dok je proizvodnja nafte u Saudijskoj Arabiji naglo opala.

Rojters je takođe izvestio da su cene sirove nafte premašile 100 dolara po barelu usled nastavka poremećaja, dok su više cene goriva u SAD dodatno povećale unutrašnji politički pritisak na Trampovu administraciju.

Vojne posledice takođe postaju sve teže za Vašington.

Napredovanje Ansaralaha sada dodaje još jedan sloj ovom sukobu, potencijalno primoravajući Vašington da bira između širenja svog vojnog angažmana i prihvatanja većeg pritiska na regionalne pomorske i energetske pravce.

- Pre samo nekoliko nedelja, Tramp je usvojio strategiju pritiska na iransku ekonomiju, uz održavanje vojnog sukoba na nivou koji je bio dovoljno nizak da ne ugrozi američku ekonomiju - rekao je Stiven Verthajm, viši saradnik Fondacije „Karnegi“ za međunarodni mir.

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