Veliki povratak: Mauro Ikardi se vraća u "Seriju A"

Nekada najbolji fudbaler Intera, Mauro Ikardi, uskoro bi mogao da se vrati u Seriju A.

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Naime, njemu je istekao ugovor sa Galatasarajom, slobodan je u izboru nove sredine, a kako prenose italijanski mediji najbliži je tome da potpiše ugovor sa Lacijom.

Očekuje se će se pregovorima uskoro priključiti i Đenaro Gatuzo i direktno razgovarati sa Maurom, nakon čega će i definitivno biti poznato da li će temperamentni Argentinac zadužiti opremu "bjankoćelesta".

Lacio je trenutno prvoplasirani na tabeli sa 10 osvojenih bodova što je poprilično iznenađujuće jer se klub nosi sa brojnim problemima. Navijači ih ne podržavaju zbog sukoba sa prvim čovekom Klaudijom Lotitom.

Ikardi je u Seriji A odigrao 219 utakmica uz 121 postignut pogodak.