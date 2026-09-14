JOŠ JEDNA ISPLATA PRVE RATE STUDENTIMA: Isplaćena školarina za ukupno 39.772 akademaca
MINISTARSTVO prosvete uplatilo je prvu ratu pokrića 50 odsto troškova plaćene školarine u školskoj 2025/2026. godini za još 573 studenata koji ispunjavaju uslove, a koji su, u međuvremenu, od poslednje isplate, podneli zahtev za Studentsku karticu ili su menjali tip dinarskog računa koji je vezan za Studentsku karticu.
Ministarstvo prosvete uplatilo je prvu ratu pokrića 50 odsto troškova plaćene školarine u školskoj 2025/2026. godini za još 573 studenata koji ispunjavaju uslove, a koji su, u međuvremenu, od poslednje isplate, podneli zahtev za Studentsku karticu ili su menjali tip dinarskog računa koji je vezan za Studentsku karticu.
Ovim je prva rata povraćaja 50 odsto plaćene školarine isplaćena za ukupno 39.772 studenta, u ukupnom iznosu od 1.274.045.373,04 dinara.
Ministarstvo prosvete isplatilo je sredstava za još 26 samofinansirajućih studenata koji su ovo pravo ostvarili za prethodnu školsku godinu, a kojima sredstva nisu isplaćena, jer nisu na vreme podneli zahtev za Studentsku karticu.
U slučaju da samofinansirajućem studentu, koji ostvaruje pravo na povraćaj 50 odsto školarine za školsku 2025/2026. godinu, nije uplaćena prva rata zbog nepodnošenja zahteva za Studentsku karticu ili zbog neblagovremenih i nepotpunih evidencija i podataka koje dostavljaju visokoškolske ustanove, prilikom isplate druge rate, po završetku školske 2025/2026. godine, biće isplaćena i prva rata.
Ministarstvo prosvete podseća da se samofinansirajući studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika ne prijavljuju za ostvarivanje ovog prava, ali da je neophodno da se studenti koji nemaju Studentsku karticu, ili koji su u međuvremenu zatvorili račun koji je vezan za Studentsku karticu, prijave za istu putem portala Uprave za trezor https://zsk.trezor.gov.rs/.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.
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