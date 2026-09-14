GAŠIĆ ČESTITAO DAN VOJNE POLICIJE: Pripadnici VP spremni da odgovore svakom zadatku
MINISTAR odbrane, Bratislav Gašić, uputio je čestitku povodom 14. septembra - Dana Vojne policije i istakao da stalno usavršavanje, savremena opremljenost i posvećenost svakog pripadnika predstavljaju temelj na kojem se grade jake i sposobne jedinice Vojne policije, spremne da odgovore svakom zadatku i opravdaju poverenje koje im je ukazano.
- Svim pripadnicima Vojne policije čestitam 14. septembar - Dan Vojne policije. Tradicija na kojoj počiva Vojna policija ima duboke istorijske korene. Njeni začeci mogu se prepoznati još u pisanim izvorima iz 1876. godine, kada su, naredbom knjaza Milana Obrenovića, pri brigadama srpske vojske formirana posebna "policijska odeljenja". Ta činjenica predstavlja važan deo istorijskog nasleđa i svedoči o dugoj tradiciji organizovanog staranja o vojnom redu, disciplini i bezbednosti. Sledeći tu tradiciju, 1955. godine, naređenjem vrhovnog komandanta FNRJ, formirana je vojna policija u Jugoslovenskoj narodnoj armiji - rekao je Gašić, a navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.
Gašić je istakao da danas, nakon 71 godine postojanja, pripadnici Vojne policije nastavljaju da dostojno čuvaju nasleđe svojih prethodnika.
- Profesionalnim i odgovornim izvršavanjem zadataka u oblasti suzbijanja kriminaliteta, očuvanja vojnog reda i discipline, obezbeđenja najznačajnijih vojnih objekata, regulisanja i kontrole vojnog putnog saobraćaja i protivterorističke zaštite, potvrđujete svoju značajnu ulogu u očuvanju bezbednosti i operativne sposobnosti Vojske Srbije - dodao je Gašić.
Posebno je istakao da su svojim dosadašnjim radom i profesionalnim odnosom prema službi potvrdili visok nivo osposobljenosti i spremnosti za izvršavanje poverenih zadataka.
- Stalno usavršavanje, savremena opremljenost i posvećenost svakog pripadnika predstavljaju temelj na kojem se grade jake i sposobne jedinice Vojne policije, spremne da odgovore svakom zadatku i opravdaju poverenje koje im je ukazano. Čestitam vam praznik, uveren da ćete profesionalnim i odgovornim odnosom prema radu uz maksimalno angažovanje, nastaviti da ostvarujete značajne rezultate i doprinosite stabilnosti i sigurnosti sistema odbrane Republike Srbije - rekao je Gašić.
(Tanjug)
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