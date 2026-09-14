Društvo

DANAS JE VELIKI PRAZNIK: Počinje crkvena Nova godina

T.J.

14. 09. 2026. u 07:23

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PO CRKVENOM kalendaru danas se obeležava crkvena Nova godina. Ovo je nekada bila i građanska Nova godina.

ДАНАС ЈЕ ВЕЛИКИ ПРАЗНИК: Почиње црквена Нова година

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Odluku o početku crkvene nove godine doneo je Prvi Vaseljenski Sabor.

Mesec septembar je kod Jevreja bio početak nove godine, jer su se tada sabirali plodovi i Bogu prinosile žrtve.

Smatra se da je u vreme Nove godine Gospod Isus Hristos ušao u sinagogu u Nazaretu, otvorio knjigu proroka Isaije i pročitao reči:

- Duh je Gospodnji na meni; za to me pomaza da javim jevanđelje ništim; posla me da iscelim skrušene srcem; da propovedam zarobljenim otpuštenje i slepim prozrenje; da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete - rekao je on tada.

Takođe, car Konstantin Veliki je u septembru je izvojevao pobedu nad Maksencijem, koji je bio neprijatelj hrišćanstva. Ta je pobeda je hrišćanima u Rimskom carstvu donela slobodu.

Ne samo kod Jevreja, već i kod hrišćana, dugo je ostao običaj praznovanja Nove godine 1. septembra. Nova godina se 1. januara obeležavala najpre u Zapadnoj Evropi, a potom i u Rusiji.

Na dan crkvene Nove godine slavi se i Prepodobni Simeon Stolpnik.

Foto: SPC

On je pobegao od roditelja kako bi se zamonašio, strogo je postio, a potom je učinio nešto što do tada nije viđeno.

Predanje kaže da je danonoćno stajao na stubu, neprestano se molio, činio čuda i ljude vraćao pravoj veri.

Majka je uzalud dolazila da ga gleda - odvratio bi je rečima da će se, ako se udostoje, videti na onom svetu.

(Telegraf)

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