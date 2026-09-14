Politika

VUČUĆ URUČUJE ODLIKOVANJA: Sutra je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

В.Н.

14. 09. 2026. u 15:15

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić uručiće sutra odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

ВУЧУЋ УРУЧУЈЕ ОДЛИКОВАЊА: Сутра је Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Foto: Tanjug

Ceremonija uručenja odlikovanja biće organizovana u 12.00 časova u Palati Srbija, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

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