VERA NIJE SAMO ODRICANJE I TUGA: Zašto se posti sredom i petkom, a ne nedeljom?

KADA govorimo o postu, često prvo pomislimo na to šta smemo da jedemo. Međutim, u pravoslavnoj tradiciji post ima mnogo šire značenje.

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Mnogi se pitaju zašto pravoslavni vernici poste upravo sredom i petkom, dok se nedelja, iako je takođe deo crkvene nedelje, ne smatra redovnim danom posta. Odgovor se nalazi u događajima iz života Isusa Hrista.

Sredom se posti u znak sećanja na dan kada je Juda Iskariotski odlučio da izda Hrista. Prema hrišćanskom predanju, Juda se upravo tog dana dogovorio sa jevrejskim vladarima da će im predati Isusa.

Petkom se posti u znak sećanja na Hristovo raspeće i smrt na krstu. To je dan kada je, prema jevanđeljima, Isus Hristos stradao na Golgoti. Zato su sreda i petak tokom godine, uz određene izuzetke, dani kada se vernici uzdržavaju od mrsne hrane i nastoje da dan provedu u molitvi, miru i uzdržanju.

A zašto se ne posti nedeljom?

Nedelja u pravoslavnom hrišćanstvu ima posebno mesto. Ona se naziva Mali Vaskrs, jer je to dan kada se Crkva seća Hristovog Vaskrsenja. Zato nedelja nije dan žalosti i posta, već dan radosti i proslavljanja Vaskrsenja. Čak i kada se tokom većeg posta nedelja nalazi unutar posnog perioda, ona ima drugačiji karakter od ostalih dana posta. To, međutim, ne znači da nedeljom nema uzdržanja ili da je ona dan kada je „sve dozvoljeno“. Suština posta nije samo u hrani, već i u tome kako se odnosimo prema sebi i drugima.

Post nije samo promena jelovnika

Kada govorimo o postu, često prvo pomislimo na to šta smemo da jedemo. Međutim, u pravoslavnoj tradiciji post ima mnogo šire značenje. Uzdržavanje od određene hrane trebalo bi da bude praćeno molitvom, praštanjem, smirenjem, odricanjem od loših navika i trudom da budemo bolji prema ljudima oko sebe.

Zato sreda i petak nisu samo dani kada se menja jelovnik. Oni mogu biti i mali podsetnik da zastanemo, preispitamo svoje postupke i pokušamo da unesemo više mira i dobrote u svakodnevni život. A nedelja nas, nasuprot tome, podseća da vera nije samo odricanje i tuga – već i radost, nada i život.

(Alo)