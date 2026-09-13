I KAD SE NE SLAŽEMO OKO SVEGA, BUDIMO LJUBAZNI JEDNI PREMA DRUGIMA: Ovako je govorio patrijarh Pavle

U TRENUCIMA svađe često zaboravimo koliko jedna izgovorena reč može da zaboli. Kada ljutnja nadjača razum, glas postaje sve glasniji, a ljudi koji su nekada bili bliski počinju da se udaljavaju. Upravo o tome govori jedna poučna priča koju je jednom prilikom ispričao patrijarh Pavle i koja nosi jednostavnu, ali snažnu poruku - ne dozvolite da se vaša srca udalje.

Foto: Printskrin Jutjub/Agape

Jednom je učitelj upitao svoje učenike:

- Zašto ljudi viču kada su ljuti?

Učenici su pokušavali da pronađu odgovor. Jedan od njih rekao je da ljudi viču zato što izgube strpljenje. Međutim, učitelj je upitao:

- Ali, zašto biste vikali ako je osoba pored vas? Zar nije moguće govoriti tiho i polako?

Pošto odgovori nisu zadovoljili učitelja, on je objasnio da se tokom svađe i ljutnje srca dvoje ljudi udaljavaju jedno od drugog.

- Zato moraju vikati jedno na drugo, da njihov krik premosti udaljenost i da mogu da se čuju. Što su ljući, glasnije moraju vikati, jer je udaljenost među njima sve veća - rekao je učitelj.

- Nasuprot tome, kada se dvoje ljudi vole, nema potrebe za vikom. Govore tiho i nežno, jer su njihova srca blizu. Kako ljubav postaje veća, reči postaju sve manje potrebne - dodao je učitelj.

Na kraju je poručio:

- Kad se svađate, nemojte dozvoliti da se vaša srca udalje. Ne izgovarajte reči koje bi vas mogle još više udaljiti, jer će doći dan kada će udaljenost biti tako velika da više neće biti puta nazad.

Ovaj tekst nas podseća da u trenucima ljutnje često nije najvažnije ko je u pravu, već da se sačuva odnos i ne izgovore reči zbog kojih bi kasnije moglo biti teško pronaći put nazad.

(vidovdan.org)

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