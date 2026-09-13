MACURA U ZLAKUSI SA ŽENAMA IZ ARILJA I MAČVANSKOG OKRUGA: "Kad se žene povežu, korist ima čitava zajednica" (FOTO)
MINISTARKA bez portfelja u tehničkom mandatu, zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, Tatjana Macura, sastala se u Zlakusi sa članicama Udruženja "Ružica" iz Arilja i Fondacije "Balans" iz Belotića, u Mačvanskom okrugu, koje zajednički realizuju projekat podržan sredstvima Kabineta ministarke Macure.
Ministarka je imala priliku da čuje iskustva žena koje su se povezale preko granica svojih lokalnih sredina kako bi ženama iz ranjivih grupa ponudile konkretnu i sveobuhvatnu podršku, saopšteno je danas iz Macurinog kabineta.
Projekat povezuje pravnu, psihološku i socijalnu podršku sa umetničkim izražavanjem i ekonomskim osnaživanjem.
Kroz psihosocijalne i umetničke radionice, pravnu podršku i aktivnosti usmerene na socijalnu zaštitu i ekonomsku samostalnost, žene iz dva udruženja zajednički rade na stvaranju sigurnijeg i podsticajnijeg okruženja za žene kojima je podrška najpotrebnija.
Ministarka Macura istakla je da je upravo način na koji su se dva udruženja povezala primer kakvu snagu ima ženska solidarnost kada izađe iz okvira lepih reči i postane konkretna podrška.
- U vremenu u kojem često slušamo da nema dovoljno prostora za sve, pa i da smo jedni drugima konkurencija, ove žene su pokazale suprotno. Pokazale su da možemo da se udružimo, da podelimo znanje, iskustvo i resurse i da tako zajedno uradimo mnogo više za svoju zajednicu. Kada se žene povežu sa idejom da jedna drugoj budu podrška, a ne konkurencija, korist od toga nema samo jedna žena ili jedno udruženje, korist ima čitava zajednica - poručila je Macura.
Susret u Zlakusi bio je prilika i da se razgovara o daljem povezivanju žena, razmeni iskustava i mogućnostima da se postojeća saradnja dva udruženja dodatno razvija, kako bi podrška stigla do što većeg broja žena u lokalnim zajednicama, navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
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