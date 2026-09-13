EKSPO 2027 MISLI NA SVE ĐAKE: Podeljeno 540.000 kompleta školskog pribora

MENADžER školskog programa kompanije Ekspo 2027, Mirjana Avramović, izjavila je danas da je podeljeno 540.000 kompleta školskog pribora učenicima širom Srbije u okviru školskog programa, kao i da će organizovane školske posete specijalizovanoj izložbi biti održane od 17. maja do 25. juna 2027.

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Ona je kazala da je distribucija školskog materijala bio veliki logistički proces, sa ciljem da učenici početak školske godine dočekaju sa korisnim materijalom na svojim klupama.

- Kompleti, kojih je bilo 540.000, podrazumevaju kesu za blok broj pet, blok, sveske na kvadrate i linije, raspored časova i olovke za pisanje. Praktično, sve ono što deci može služiti tokom godine - rekla je Avramović za Tanjug.

Ona je dodala da nije bilo prijatno videti prizore koji su se pojavili da se pripremljeni kompleti uništavaju, naglašavajući da veruje da je reč o pojedinačnim slučajevima, dok se mnogo više dece radovalo materijalu koji su dobili.

- Ukoliko neko ne želi taj materijal, slobodno može da ga da svom drugu na korišćenje ili da ga ostavi u školi da zajedno koriste, jer su to svakako korisni materijali. Tema je da poručimo da Ekspo ne treba da deli, nego treba da nas uči da delimo zajedno - naglasila je Avramović.

Ona je podsetila i da će učenici iz cele Srbije u periodu od 17. maja do 25. juna 2027, kroz organizovane školske posete, imati priliku da posete Ekspo i upoznaju se sa sadržajima ove međunarodne specijalizovane izložbe.

Prema njenim rečima, troškove prevoza i ulaznica u potpunosti pokrivaju Vlada Srbije, Ministarstvo finansija i kompanija Ekspo, sa ciljem da svako dete, bez obzira na mesto iz kojeg dolazi i materijalne mogućnosti, može da bude deo izložbe.

- Pozivamo sve učenike u Srbiji i sve škole da budu deo jedinstvene prilike specijalizovane izložbe Ekspo i da kroz organizovane školske posete dođu i budu deo nečega što se jednom dešava u našoj državi - poručila je Avramović.

Ona je navela i da učenici tokom posete neće biti samo pasivni posmatrači, već će učestvovati u interaktivnim edukativnim sadržajima, razgovorima, panel-diskusijama i drugim programima u izložbenim paviljonima.

- Ekspo je međunarodna izložba i treba tako da je posmatramo. Ona ima svoj obrazovni i inovativni kontekst i svakako jeste jedan deo približavanja multikulturalnosti svih nacija i povezivanja znanja - rekla je Avramović.

Precizirala je i da će program biti prilagođen uzrastu učenika, odnosno da je za starije učenike predviđeno oko četiri sata interaktivnog sadržaja, dok će program za učenike od prvog do četvrtog razreda biti kraći i prilagođen njihovom uzrastu.

U jednoj grupi, kako je dodala, biće oko 50 učenika, odnosno približno dva odeljenja.

Avramović je objasnila i da će škole moći da se prijave putem aplikacione forme koja će im biti dostupna, pri čemu će morati da navedu broj učenika, željeni datum posete, kao i specifičnosti i nastavne sadržaje koje žele da povežu sa programom na Ekspu i na osnovu tih informacija biće kreirani programi prilagođeni potrebama konkretnih škola.

Prema njenim rečima, učenici će obilaziti nacionalne paviljone i upoznavati se sa kulturama i ponudom zemalja učesnica, dok će nastavnici biti uključeni u pripremu i realizaciju poseta.

Nakon posete, kako je dodala, učenici i nastavnici trebalo bi da sačine izveštaj o iskustvima i sadržajima koje su videli.

Avramović je naglasila da će posebna pažnja biti posvećena bezbednosti učenika i da je to na prvom mestu. "Nama je bezbednost učenika na prvom mestu.

Biće celokupan tim koji će pratiti grupe školskih poseta i brinuti o tome da su sva deca u grupi i da su posetila mesta koja su predviđena agendom putovanja i poseta - rekla je ona.

Dodala je da će biti predviđeno i vreme za odmor i slobodne aktivnosti, kao i organizovan i bezbedan povratak učenika kući.

Avramović je navela i da je prostor Ekspa fizički pristupačan i inkluzivan, a da će programi biti prilagođeni i deci sa invaliditetom i drugim učenicima kojima je potrebna dodatna podrška.

(Tanjug)

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